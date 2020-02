Goedemorgen! Stormschade en eten voor een prikkie met de Magic box

Dakbedekking en isolatemateriaal van dak gewaaid in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

We gaan vandaag de balans opmaken van de schade die de storm heeft aangericht. De brandweer had de handen eraan vol aan tientallen meldingen. De Veiligheidsregio meldt dat de brandweer daarvoor in totaal 49 keer is uitgerukt.

En we laten je zien hoe je voor een appel en een ei spullen kan kopen die net of net niet over de houdbaarheidsdatum zijn, met behulp van een app.

Supermarkt Sint Philipsland magic box (foto: Omroep Zeeland)

Supermarkteigenaar Jaap de Berg uit Sint Philipsland is het zat dat hij ongeveer een derde van zijn producten moet weggooien. Daarom is hij aangesloten bij die app, waarmee hij deze producten kan redden van de afvalcontainer. Net als 54 andere Zeeuwse ondernemers stelt hij dagelijks pakketten samen van spullen die bijna over de houdbaarheidsdatum zijn.

Joannathan Duinkerke

En Joannathan Duinkerke (30) beleeft vandaag zijn eerste dag als ex-renner. De ID-renner uit Kapelle reed na een lange periode vol prijzen en titels in het Vlaamse Oostmalle zijn allerlaatste koers. Joannathan blijft natuurlijk wel sportief. Hij heeft nu plannen om de Kustmarathon te gaan lopen.

Hoge golven door de storm bij het strand van Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel uit Vlissingen)

Het weer

Bewolkt met in de loop van de ochtend af en toe regen. In de loop van de middag gaat het wat steviger regenen. Het wordt 11 graden, bij een krachtige tot harde zuidwester, met windstoten tot 80 km/uur.