Boer Bastiaan haalt Boer zoekt vrouw: 'Ik voel er weinig voor om op safe te spelen'

"Wauw", is zijn eerste reactie, als hij van presentatrice Yvon Jaspers hoort dat hij 167 brieven heeft gekregen. Met vrienden moet hij aan de bak: uit die 167 vrouwen moet hij er tien kiezen voor de speeddate van volgende week.

'Middle of nowhere'

Op de vraag van Jaspers of hij de vrouwen - 'supermooi, superslim, bereisd, heel sociaal' - kan bieden wat ze willen, antwoordt Bastiaan: "Dat weet ik niet. Dat is wel een groot vraagteken wat boven vrijwel al deze brieven hangt. Het blijft wel een beetje de middle of nowhere hier en ik vind dat heel aangenaam."

Toch geeft hij aan zijn vrouwen daar niet op te selecteren: "Ik voel er weinig voor om op safe te spelen. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ik kies wel voor degene waar m'n hart sneller van gaat kloppen. Maar ik weet ook wel heel goed, dan neem je een risico."

In de komende uitzendingen is te zien hoe de boeren met hun geselecteerde vrouwen - of in het geval van boerin Annemiek: mannen - op date gaan en daarna volgt de logeerweek.

