'Ik heb niets tegen GOES maar ik hoop dat de KNVB een straf uitspreekt'

Groeneveld (44) is dit seizoen trainer van Rood Wit uit Sint-Willebrord. Hij is zelf in het bezit van het UEFA A-diploma, waarmee hij bij GOES zou kunnen werken. "Ik ben ook gepolst, maar ik heb voor Rood Wit gekozen. Ik was er net begonnen en vond dat interessanter om te blijven doen."

Rijbewijs

Groeneveld is voormalig bestuurslid van de VVON, de trainersvakbond. Hij komt op voor de belangen van zijn collega-trainers. "Je mag autorijden, maar daar moet je wel een rijbewijs voor hebben. Dat wil niet zeggen dat je zonder rijbewijs een slechte coureur bent. Maar die regels zijn afgestemd met alle clubs in het verleden."

GOES moet aan de verplichting van de KNVB voldoen, maar stelt dat er verzachtende omstandigheden zijn omdat er in Zeeland weinig trainers met het UEFA A-diploma zijn. "GOES heeft zeker een punt. Er zijn er relatief weinig, maar ze zijn er wel en er zijn er ook genoeg vrij."

Plan B

Dit weekend werd bekend dat Michel Leonhart uit Axel kandidaat is om aan de technische staf van GOES toegevoegd te worden. "Ik denk, maar dat is een gevoel, dat het eerder opgelost had kunnen worden bij GOES. Als je een Plan B hebt, had binnen twee weken opgelost kunnen worden", zegt Groeneveld.

GOES is door de KNVB ook in staat van beschuldiging gesteld. De tuchtcommissie heeft de zaak in behandeling. De aanklager amateurvoetbal wil GOES twee winstpunten in mindering brengen en een geldboete opleggen. De club heeft verweer gevoerd.

Zwarte piet

Groeneveld wacht de uitspraak af. "Ik hink op twee gedachten. GOES heeft het voor volgend seizoen wel netjes geregeld, waardoor de KNVB het door de vingers zou kunnen zien. Maar ik hoop eigenlijk dat de KNVB een straf uitspreekt en dat is niet om GOES of Daan Eikenhout een zwarte piet te geven, maar dat is ter bescherming van het trainersdiploma."