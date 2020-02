Stikstof zorgt voor slot op nieuwbouw rondom natuurgebieden, 24 projecten vertraagd

Achttien van de 24 vertraagde Zeeuwse projecten liggen in de gemeente Schouwen-Duiveland. Het gaat om uiteenlopende projecten: van tien nieuwbouwwoningen in Burgh-Haamstede en een recreatief zorgproject vlakbij de Grevelingen, tot de aanleg van een veetunnel en nog vier infrastructurele projecten op de Kop van Schouwen.

In Vlissingen liggen geen vergunningsplichtige projecten stil. Wel lopen vier projecten in de haven en in de industrie waar een bouwvergunning voor is aangevraagd vertraging op bij het verlenen van die vergunning. Voor die vergunningen zijn extra onderzoeken vereist over de stikstofuitstoot. Bij die onderzoeken wordt ook gekeken of de stikstofuitstoot kan worden teruggebracht, Of de bouwprojecten uiteindelijk aan de stikstofnormen voldoen, is niet te voorspellen.

Er zijn bedrijven die behoorlijk afhankelijk zijn van het bouwen van woningen op Schouwen of Walcheren. Die gaan het wel merken."" Joost Pluijlaar, technisch directeur Bouwbedrijf Peters

Bouwbedrijven zijn druk op zoek naar manieren om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door het combineren van vrachten, het zo efficiënt mogelijk materieel aan- en afvoeren op de bouwplaats en door machines te gebruiken die minder stikstof uitstoten.

Papieren werkelijkheid

Op papier is het verlagen van de stikstofuitstoot volgens Joost Pluijlaar (technisch directeur van Bouwbedrijf Peters), relatief simpel te regelen. De praktijk is echter een stuk lastiger. "Stel dat je tien heimachines hebt in Nederland waarvan er twee voldoen aan jouw berekeningswaarde, de kans is groot dat die heimachine ook door andere bedrijven heel gewild is. Dus dan kan het zijn dat je langer moet wachten of dat het helemaal niet mogelijk is", legt Pluijlaar uit.

Op de Kop van Schouwen is het net als rondom De Manteling haast onmogelijk om op dit moment een bouwvergunning te krijgen. Bouwbedrijven die actief zijn op Schouwen en Walcheren kunnen voorlopig nog even vooruit met hun opdrachten. Bouwbedrijven hebben nog opdrachten die zij nu nog kunnen afronden. Pluijlaar: "Het is op dit moment behoorlijk druk in de bouw, dus dan merk je het minder."

Zorgen

Toch maakt Pluijlaar zich voor de langere termijn wel zorgen. "Er zijn bedrijven die behoorlijk afhankelijk zijn van het bouwen van woningen op Schouwen of Walcheren. Die gaan het wel merken", zegt Pluijlaar.

Het kabinet werkt nog aan een oplossing voor de stikstofcrisis. In de loop van dit jaar moet die oplossing er zijn.