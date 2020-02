Zeven maanden cel en jaren rijontzegging voor veroorzaker dodelijk ongeluk

Dodelijk ongeluk bij Westdorpe (foto: Omroep Zeeland)

De 24-jarige man haalde ten tijde van het ongeluk in op een plek waar dit niet mocht en botste op een tegemoetkomende auto. Vier mensen raakten daarbij gewond, en een man overleed. Tijdens een zitting in de rechtbank in de Middelburg zei de man dat hij dit deed omdat hij haast had.

Zijn keuzes zijn in strijd met het rijgedrag dat van een gemiddeld bekwaam automobilist verwacht mag worden." hof Den Bosch

Het hof is van mening dat de verdachte niet had mogen inhalen. 'Hij had iets anders kunnen en moeten doen. Zijn keuzes zijn in strijd met het rijgedrag dat van een gemiddeld bekwaam automobilist verwacht mag worden.' Ook zegt het hof dat de man, door zijn inhaalactie, 'intens verdriet teweeg heeft gebracht bij de nabestaanden van het overleden slachtoffer'. De man krijgt voor het veroorzaken van het ongeluk ook een boete van 750 euro.

Opnieuw haast

Zeven maanden na het ongeluk werd de man opnieuw betrapt op hardrijden. Op de Sloeweg reed hij 165 kilometer per uur, terwijl daar 100 is toegestaan. Ook hierover verklaarde de man eerder dat hij 'haast' had. Het hof rekende de man deze overtreding zwaar aan, omdat de vraag is of de man wel doorheeft wat zijn roekeloze rijgedrag heeft veroorzaakt. Voor deze overtreding krijgt de man nog eens twee maanden rijontzegging.

Lees ook: