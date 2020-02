Jarenlange celstraffen voor overvallers Regiobank en Spare Rib Express

De verdachten werden kort na de overval in Goes opgepakt in Steenbergen (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om een 32-jarige man uit Vlissingen, een 26-jarige man uit Rotterdam en een 19-jarige Middelburger. Twee van hen, de 32-jarige Vlissinger en de 19-jarige Middelburger, werden ook veroordeeld voor een tweede overval: op de Spare Rib Express in Middelburg.

'Te weinig bewijs'

De hoofdverdachte, de 32-jarige Vlissinger, krijgt zeven jaar onvoorwaardelijke celstraf. Het OM had negen jaar cel geëist. De straf valt dus lager uit dan de eis, maar dat komt vooral doordat hij door het OM ook verantwoordelijk gehouden werd voor een woningoverval in Middelburg. "Daarvoor was volgens de rechtbank te weinig bewijs", zegt persrechter Paul Rouwen.

Persrechter Paul Rouwen over uitspraak overvallers Regiobank en Spare Rib Express

De 19-jarige Middelburger, die ook betrokken was bij de overval op de Spare Rib Express, krijgt drie jaar celstraf waarvan één jaar voorwaardelijk. Het OM had zes jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist, maar de rechter vindt in zijn geval een goede begeleiding belangrijker dan straffen. Ook had hij een relatief kleine rol bij de overval op de Regiobank in Goes.

'Weer op het rechte pad'

"Hij had tot deze twee overvallen nog een blanco strafblad, dus schat de rechter in dat hij met goede begeleiding na het uitzitten van zijn straf weer op het rechte pad kan komen", aldus Rouwen. "Ook is daarbij rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de 19-jarige man uit Middelburg, waaronder zijn zware jeugd."

Politielint voor Spare Rib Express in Middelburg na gewapende overval (foto: HV Zeeland)

De derde overvaller, de 26-jarige Rotterdammer, was alleen betrokken bij de overval op de Regiobank in Goes. Hij krijgt drie jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Het OM had drie jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist. Ook hier is volgens Rouwen de inschatting van de rechtbank dat goede begeleiding belangrijker is dan een hoge celstraf.

Op dinsdag 19 maart 2019 rond 14.00 uur 's middags overvallen twee gemaskerde en gewapende mannen de Regiobank aan de Voorstad in Goes. Bij de overval hebben ze een medewerker mishandeld. De overvallers zijn er vervolgens met een aanzienlijk geldbedrag in een auto vandoor gegaan. De politie zet meteen een klopjacht op. Ruim een uur na de overval, zo rond 15.10 uur, wordt een auto met de drie verdachten bij een tankstation in Steenbergen aan de kant gezet.

De officier van justitie noemde de overval eerder tijdens de zitting 'heftig'. Een van de verdachten zou volgens haar meerdere keren "Ik ga je schieten", hebben gezegd terwijl hij een pistool vast had. Bij de arrestatie bleek dat er op dat moment twee kogels in het pistool zaten.

Oog voor het gewelddadige karakter

Volgens persrechter Rouwen heeft de rechtbank zeker oog voor het gewelddadige karakter van de overval. "De straffen zijn hoger dan de tussen rechtbanken afgesproken oriëntatiepunten voor dit soort vergrijpen. Zo wordt voor een overval als die op de Regiobank doorgaans twee jaar celstraf opgelegd, terwijl de 26-jarige Rotterdammer drie jaar cel krijgt. Maar de straffen zijn dus wel in alle gevallen lager dan wat het OM had geëist."

