SVRZ verlaagt kosten parkeerplek, bewoners Dalemhof nog steeds boos

Bewoners van de Dalemhof zijn boos over de parkeerkosten (foto: Omroep Zeeland)

"Wij vinden dit een marktconforme prijs", zegt locatiemanager Ingeborg Cornelis van SVRZ. "Het terrein is eigendom van SVRZ en wij gaan geen zorggeld steken in het onderhoud daarvan. Als mensen willen parkeren, zullen ze daarvoor moeten betalen." De naastgelegen appartementen zijn niet van SVRZ, maar van woningcorporatie Stadlander, waardoor de bewoners niet automatisch recht hebben op een van de dertig parkeerplekken.

De afgelopen jaren mochten ze er gratis gebruik van maken, maar vorig jaar kondigde SVRZ - na klachten van bewoners over het gebrek aan plaats - een vergoeding van 600 euro te gaan vragen. Bewoners zouden dan wel hun eigen parkeerplek krijgen. Bewoners kwamen in opstand en tekenden bezwaar aan bij het College sanering zorginstellingen. Die liet vorige week weten het beroep niet in behandeling te nemen, omdat het bedrag daar te klein voor is. Nu komt SVRZ de bewoners een beetje tegemoet. Het nieuwe tarief van 42,50 euro per maand geldt voor nieuwe bewoners. Huidige bewoners groeien in een regeling van vijf jaar naar dat bedrag toe. Zij beginnen op 21,25 euro per maand.

De bewoners reageerden tijdens de bijeenkomst vanmiddag boos en teleurgesteld. Ze vinden het bedrag nog steeds te hoog. Niet iedereen is van plan te betalen, zegt bewoner Van Loon. "Om principiële redenen. En ik denk dat ik er daar één van ben. Maar er zijn ook mensen die het niet kunnen betalen. Die moeten rondkomen van een AOW-tje met een klein pensioentje, dat is gewoon te veel."

Volgens Van Loon leggen de bewoners zich nog niet bij het besluit van SVRZ neer. "We gaan kijken wat de juridische mogelijkheden zijn", zegt Van Loon. "Deze flats staan er nu twaalf jaar, al die tijd is er niks in rekening gebracht. Nu word je ineens geconfronteerd met een rekening van 500 euro per jaar. Ik vraag me af of de rijdende rechter hierin meegaat."

Lees ook: