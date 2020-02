Onderzoekers waarschuwen voor zeehonden en bruinvissen met 'hondenbeetbacterie'

Zeehonden veroorzaken sterfte onder bruinvissen (foto: RTZ Zuidwest)

Het gaat om de 'hondenbeetbacterie' Neisseria animaloris. Die bacterie, die tot nu toe vooral in verband werd gebracht met infecties in mensen na hondenbeten, blijkt ook goed te gedijen in de bek van de grijze zeehond.

Raadsel

De afgelopen jaren spoelen veel dode bruinvissen aan op stranden in Schotland, Engeland, Nederland en België. Toen onderzoekers die de dode dieren bestuderen op zoek gingen naar de doodsoorzaak en de 'hondenbacterie' Neisseria animaloris vonden, stelde dat hen eerst voor een raadsel. "We achtten het onwaarschijnlijk dat een bruinvis door een hond was gebeten", zegt hoofdonderzoeker Geoff Foster, microbioloog bij Scottish Marine Animal Stranding Scheme.

Vervolgonderzoek wees erop dat de bruinvissen waren aangevallen door grijze zeehonden. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat bruinvissen vaak aan grijze zeehonden ten prooi vallen. Uit deze nieuwe studie blijkt dat bruinvissen die de aanval in eerste instantie overleven, alsnog kunnen sterven aan de infectie die ze hebben opgelopen door de zeehondenbeet.

'Alsnog een lange, pijnlijke dood'

"Een roofdier is nooit 100 procent succesvol in zijn aanvallen. Er zijn altijd wel dieren die ontsnappen", legt de Nederlandse hoofdonderzoeker Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht uit. "Maar voor deze bruinvissen liep het niet goed af: door hun bijtwonden hebben ze alsnog een lange, pijnlijke dood gehad."

Grijze zeehond op het strand van Renesse (foto: Sandra Andeweg uit Renesse)

En ook voor mensen is die bacterie niet ongevaarlijk, waarschuwen de onderzoekers, dus dat betekent dat je op je hoede moet zijn als je grijze zeehonden op het strand tegenkomt. Ook als je een aangespoelde bruinvis vindt op het strand, kun je maar beter voorzichtig zijn. Die dieren kunnen klaarblijkelijk drager zijn van deze ziekteverwekkende bacterie.

Ook in Zeeuwse wateren

Onder de dode bruinvissen waarin de bacterie werd aangetroffen was er één die was aangetroffen in de Oosterschelde, meldt IJsseldijk desgevraagd. Dat toont aan dat de bacterie ook aanwezig is in grijze zeehonden en bruinvissen in Zeeuwse wateren.

"Mensen moeten op hun hoede zijn als ze nieuwsgierige zeehonden tegenkomen op het strand of als ze aan het zwemmen zijn," waarschuwt IJsseldijk. "Grijze zeehonden worden pas weer sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw in de zuidelijke Noordzee aangetroffen. Tegenwoordig lopen hun aantallen in de duizenden."

Verklaring voor de toegenomen sterfte

Ook het aantal bruinvissen is in die periode sterk gestegen. Dat is volgens IJsseldijk ook meteen de verklaring voor het toenemende aantal sterfgevallen onder bruinvissen. "Dit vormt mogelijk een verklaring voor de toegenomen sterfte onder bruinvissen na aanvallen van zeehonden, of in ieder geval waarom wij het vaker zien", aldus IJsseldijk.

