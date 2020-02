Storm zorgt voor 173 meldingen en 200.000 euro aan schade

Volgens Oscar Monshouwer, directeur verzekeringszaken bij ZLM, kan dat aantal nog oplopen, omdat mensen vaak later hun schade melden en niet op de dag zelf. "De meeste schade was toch wel aan daken, zoals dakpannen en dakgoten. Maar ook ramen die openstonden en die vervolgens kapot zijn gewaaid en lekkages. En in de tuin uiteraard schuttingen en tuinhuisjes die zijn omgewaaid", volgens Monshouwer.

Premie niet omhoog

De meeste meldingen kwamen uit Goes en Vlissingen. Volgens Monshouwer zal door de vele stormen in korte tijd (vier in twee weken tijd) de premie niet verhoogd worden. "We houden rekening met zo'n twee hevige stormen, en deze waren niet zo heel erg. De ergste schade zie je als er hagelbuien bij zijn". Monshouwer verwacht dat het schadebedrag van de laatste storm rond de 200.000 euro zal uitkomen, bij Ciara was dat 500.000 euro.

Het water kwam tot aan de duinrand bij Westkapelle (foto: Marcel Schuil)

Bij de stormen Ciara en Dennis zijn er aan de Walcherse kust stukken strand weggeslagen. En nu is er bij Westkapelle een stuk duin verdwenen door de combinatie van wind en hoog water. Maar dat heeft geen gevolgen voor de veiligheid, volgens Philipp Keller, verantwoordelijk voor de waterkeringen bij het waterschap.

Hij benadrukt wel dat er snel moet worden begonnen met het opspuiten van de zwaar gehavende stranden. Het waterschap wil dat de stranden voor oktober dit jaar weer zijn hersteld, omdat dan het nieuwe stormseizoen weer begint. "En we willen de veiligheid van het achterland wel garanderen", zegt Keller.

Stranden (in rood) niet geschikt voor dag- en slaaphuisjes (foto: Omroep Zeeland)

Maar het herstellen van de stranden is niet alleen goed voor de veiligheid van de kust. "Het is ook goed voor de recreatie en voor de economie van de kustgemeenten." Doordat de stormen van de afgelopen twee weken zijn de stranden al een stuk kleiner, en is het nog maar de vraag of de strandslaaphuisjes teruggeplaatst kunnen worden van de zomer.

Het opspuiten van de stranden kan niet zomaar, omdat er bij die werkzaamheden te veel stikstof vrijkomt. Die regels kunnen alleen worden omzeild als de veiligheid direct in het geding is, maar dat is nu niet het geval. Stichting Strandexploitatie Veere, de Walcherse kustgemeenten en de provincie hebben vorige week in een brief Rijkswaterstaat gevraagd zo snel mogelijk te starten met het opspuiten van de stranden.

