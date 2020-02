Eikenhout: 'Ik hoop dat ik tot het einde van het seizoen kan blijven'

Sinds Eikenhout aan het roer staat bij GOES (sinds 9 november) speelde de club elf duels. Daarvan werden er slechts twee verloren (FC Lisse en Sparta Nijkerk). Op de fictieve ranglijst van de Derde Divisie sinds het aantreden van Eikenhout, staat GOES op de derde plaats. Kort achter FC Lisse en ODIN'59; ruim boven Hoek.

Eis

Toch moet GOES van de KNVB een andere trainer aanstellen omdat Eikenhout niet over het UEFA A-diploma beschikt. "Het is een eis van de KNVB. Wij zijn ons daarvan bewust en doen er alles aan om een trainer met het juiste diploma te vinden", zegt John Vette, waarnemend voorzitter van de Bevelandse club.

De club heeft al zo'n tien trainers benaderd, steeds zonder succes. Donderdag sprak GOES met Michel Leonhart uit Axel, die kandidaat is om aan de technische staf toegevoegd te worden.

GOES wil er geen mededelingen over doen. Wat de mogelijke komst van Leonhart (of een andere trainer met het vereiste diploma) voor Eikenhout betekent is nog niet duidelijk.

"Wat wordt mijn rol?"

"Het is allemaal niet super concreet", zegt Eikenhout. "Wie wordt het? Hoeveel tijd heeft hij? Wat wordt mijn rol? Het liefst blijf ik tot het einde van het seizoen, maar ik ga er niet over. Dat is duidelijk."