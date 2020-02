Nog twee maanden genieten van carnaval: deze optochten worden dit voorjaar nog ingehaald

In Vogelwaarde ging de carnavalsoptocht afgelopen weekend wel door, maar dan met loopgroepen en kleine wagens. (foto: Omroep Zeeland)

De eerste carnavalsoptocht die ingehaald wordt is die van Lewedorp, oftewel 't Kraaienist, op zaterdag 29 februari. Naastgelegen dorpen De Pikpot (Kwadendamme) en Paerehat ('s-Heerenhoek) zijn ook uitgenodigd, iets wat nog niet eerder is gebeurd. "Daardoor wordt onze optocht drie keer zo groot als normaal", zegt bestuurslid Peter Kuijper. "Met deelname van rond de 40 eenheden, zal deze optocht de boeken ingaan als één van de grootste optochten boven de Schelde."

"Normaal zijn onze carnavalsoptochten tegelijkertijd", legt voorzitter Jeroen van Sabben van De Pikpot uit. "Maar door deze bijzondere omstandigheden hebben we gezegd: laten we met elkaar verder gaan. Onze bouwploegen gaan zaterdag ook naar 't Kraaienist toe." Hun eigen optocht wordt uitgesteld tot zaterdag 11 april. "Het einde van de vastentijd, die traditiegetrouw op carnaval volgt. Met onze optocht sluiten we dan het vasten af tijdens het paasweekend."

Afgelaste carnavalsoptochten

Carnavalsdorp afgelast op nieuwe datum 't Kraaienist (Lewedorp) 22 februari 29 februari Betekoppenstad (Sas van Gent) 23 februari 14 maart De Pikpot (Kwadendamme) 22 februari 11 april Vossenstad (Hulst) 23 februari wordt niet ingehaald

Zondag werden ook de carnavalsoptochten van Hulst, Lamswaarde en Sas van Gent afgelast. Die van Hulst wordt niet ingehaald, vertelt prins Gino Boeijkens. "Nee, helaas. Het is jammer dat het niet door kan gaan, maar we hebben niet gesproken over een andere datum. We hebben gisteravond het prijzengeld al verdeeld onder de ingeschreven deelnemers."

Sas van Gent kiest voor 14 maart. Of de optocht in Lamswaarde ook wordt ingehaald is op dit moment nog niet bekend. De carnavalsvereniging neemt daar na carnaval een besluit over.