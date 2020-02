Carnaval in de regen: "We zijn goed voorbereid"

Sommige carnavalvierders hadden zich goed voorbereid op het weer en een poncho aangetrokken. "Wij zijn altijd goed voorbereid dan is het met het ergste scenario, waarin het de hele dag regent, toch nog leuk", zegt een carnavalsvierder die alles letterlijk door een roze zonnebril zag, want die had ze ook op. Anderen kozen ervoor om een minirok of zwembroek aan te trekken en dan helpen een paar biertjes om je warm te houden.

Verlicht feestje

Een paar kilometer verderop in Sint Jansteen werd de lampjesoptocht die vanavond op de planning stond ook afgelast vanwege het slechte weer. Kinderen zouden dan met hun familie en vrienden door het dorp lopen met een versierde lichtgevende fiets aan de hand. Als alternatief organiseerde de stichting Steens Carnaval een feestje met lichtgevende staven en neonbandjes in café De Kroon.

In Sint Jansteen haalden ze de verlichte optocht gewoon naar binnen (foto: Omroep Zeeland)

"De jeugd heeft de toekomst en zonder jeugd hebben we geen carnaval meer, dus we moeten ze stimuleren om het leuk te blijven vinden. Vandaar dat we het verlichte feestje naar binnen hebben gehaald", vertelt Johnny Rotier, voorzitter van stichting Steens Carnaval. De 10-jarige Dylan O'shea vindt het jammer dat zowel de grote optocht als de lichtjesoptocht niet doorging, maar heeft het toch naar zijn zin. "Ik had de wagens wel graag willen zien, maar ik vind dit een hele goede vervanging."

