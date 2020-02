Goedemorgen! Rutte naar Zeeland en nog twee maanden carnaval

Zeeuwen op de publieke tribune kijken naar Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie (VVD) tijdens het Tweede Kamerdebat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne. (foto: ANP)

Hoe moet Zeeland worden gecompenseerd voor het mislopen van de marinierskazerne? Die vraag stelden wij vorige week aan jou via een enquête, en meer dan 5.000 Zeeuwen hebben hem beantwoord. Vandaag maken we de uitslag bekend... en niet geheel verrassend misschien, maar een tolvrije Westerscheldetunnel scoort hoog.

Premier Mark Rutte (VVD) komt met de Zeeuwen praten over de misgelopen marinierskazerne (foto: ANP Foto)

En nu we het toch over de marinierskazerne hebben. Premier Mark Rutte komt volgende week naar Zeeland om te praten over het mislopen van de kazerne. Hij komt echter niet praten op het provinciehuis met bestuurders, maar met de Zeeuwen zelf. Rutte komt naar Vlissingen op uitnodiging van de Zeeuwse VVD, die vinden dat hij zelf wel mag uitleggen waarom de mariniers niet meer deze kant op komen. Iedereen kan en mag bij het gesprek zijn, maar je moet je van tevoren wel even aanmelden.

Carnaval in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag is niet bepaald de lievelingsdag van de fervente carnavaller. Want na vanavond zit het feest er weer op voor dit jaar. Het enige waar de feestvierders nog een beetje carnavalgevoel kunnen krijgen is bij de carnavalsoptocht in Ossenisse die traditiegetrouw de zondag na het feest wordt gehouden. Maar niet dit jaar!

De komende twee maanden kunnen de feestgangers nog hun hart ophalen bij diverse optochten die her en der in de provincie worden gehouden. De optochten konden van het weekend niet doorgaan vanwege de storm. Maar om de carnavalswagens ongebruikt weer af te breken, is ook zo wat. En daarom besloten veel carnavalsverenigingen de optochten te verplaatsen. In het artikel hieronder lees je wanneer en waar je je carnavalshart nog een keer kunt ophalen, of niet. ;)

Een ijsvogelvrouwtje op de uitkijk (foto: Arjan van Lomwel)

Weer

Na de regen van gisteren is het vanochtend redelijk weer met vrij veel opklaringen en een enkele lokale bui. Vanmiddag neemt de buienkans toe en dan is er bij buien kans op hagel en onweer. De maximumtemperatuur is 8 graden en er staat een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest, bij buien is kans op windstoten.