Mussen vertrokken, Goes kan verder met haar masterplan

Bij een controle werden twee nesten gevonden en dat zorgde voor een vertraging van meer dan een jaar. Inmiddels zijn er in de buurt twintig vogelkasten opgehangen en zijn de mussen verhuisd naar hun nieuwe woning. Beveland Wonen is na meer dan een jaar alsnog gestart met de sloop.

Masterplan Goes-West

Het slopen van de woningen in de Frans Naereboutstraat maakt deel uit van het Masterplan Goes-West en is een samenwerking tussen Beveland Wonen en de gemeente Goes. De verouderde woningen, maar ook de infrastructuur, voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. "We hebben gekeken naar de wegen en de rioleringen in de wijk om te zorgen dat die ook klaar zijn voor de toekomst", aldus William Dircken, manager vastgoedbeheer bij Beveland Wonen.

Het is de bedoeling om van Goes-West een sterke wijk te creëren." Peter Sandee - projectmanager Beveland Wonen

Het Masterplan bestaat uit drie fases en neemt in totaal zo'n twintig jaar in beslag. De eerste huizen zijn, onder de noemer fase één, vanaf 2006 aangepakt. Dat traject is inmiddels afgerond. Het was de bedoeling dat in 2019 gestart zou worden met fase twee, maar dat werd dus een jaar uitgesteld.

In 2025 moet er begonnen wordt met de laatste fase, het noordelijke deel van Goes-West. En volgens sommige bewoners wordt dat hoog tijd. "De huizen zijn op", zegt buurtbewoner André van Stee. Hij noemt vocht en schimmel als problemen. "Je krijgt het ook niet warm gestookt", vult bewoner Marieke Weezepoel aan. "Wat mij betreft beginnen ze liever gisteren dan morgen."

Volgens projectmanager Peter Sandee is het de bedoeling om van Goes-West een sterke wijk te creëren. "Het wordt een wijk die aantrekkelijker is om in te wonen door alle nieuwbouw. In combinatie met een stuk vergroening wordt de leefbaarheid ook beter. En tenslotte heeft de wijk een positieve uitstraling naar de woningen die aan de wijk grenzen.

Niet alles slopen

Het is overigens niet de bedoeling dat alle woningen in Goes-West worden gesloopt. Volgens Dircken zijn er ook een aantal woningen met toekomstwaarde. "Ze zijn technisch in een goede staat of kunnen door een aantal aanpassingen in deze staat gebracht worden. Dircken is van mening dat juist hierdoor er een mooie mix ontstaat in de wijk tussen oud- en nieuwbouw en dat heeft volgens hem ook een grote waarde.