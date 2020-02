Zwin-ooievaar geëlektrocuteerd in Marokko

Ooievaars in een nest. (foto: Zwin Natuur Park)

De ooievaar Emily kreeg in juli vorig jaar een zendertje van zo'n 25 gram. Door de signalen ervan kon ze worden gevolgd op haar trektocht naar het zuiden. Die begon ze, samen met twee andere jonge ooievaars, in augustus. Via Frankrijk en Spanje maakte Emily als eerste de oversteek naar het Afrikaanse vasteland. Sinds half november verbleef ze ongeveer 80 kilometer ten zuiden van Tanger.

De elektrocutie die Emily fataal is geworden is volgens Zwin Natuur Park een vaak voorkomende doodsoorzaak bij jonge vogels en dus ook bij ooievaars. Die gebruiken elektriciteitskabels vaak als rustpunt. Ze zijn hoog, het is er veilig en ooievaars hebben er een goed zicht op het landschap. Maar ze vormen wel een groot risico, vooral als hun vleugels tegelijkertijd twee kabels raken.

Nieuw broedseizoen

In het Zwin worden ondertussen voorbereidingen getroffen voor een nieuw broedseizoen. Er zijn op het moment elf nesten bezet, waaronder eentje door de ouders van Emily die niet naar het zuiden zijn getrokken. De eerste eieren worden over een maand verwacht, en nog een maand later de eerste baby-ooievaars.

