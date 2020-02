Opluchting in Kloosterzande: éindelijk een complete carnavalsoptocht met hoge wagens

CV de Zeverjers uit Graauw (foto: Omroep Zeeland)

Aan de optocht - volgens de organisatie de grootste van Zeeland - deden vandaag dertien grote wagens, vier prinsenwagens (Kloosterzande, Lamswaarde, Vogelwaarde en Ossenisse) en heel veel loopgroepen mee.

Gert-Jan Hiel van CV de Zeverjers uit Graauw, is erg opgelucht dat de tocht van vandaag wel doorgaat. "Anders hadden we een heel jaar gewerkt voor deze wagen en moeten we 'm verkopen zonder dat we ermee gereden hebben." De wagen anders volgend jaar hergebruiken had er volgens Hiel niet ingezeten. "Volgend jaar bestaan we elf jaar en we hebben al een wagen voor de jubileumeditie."

Wagen al verkocht

Hetzelfde geldt voor D'roolse Woepers uit Hulst. Chris de Waele: "We hebben onze wagen al verkocht aan een groep uit Aalst. Dus normaal gesproken rijdt die daar in april. Hij wordt dus sowieso nog gebruikt, maar niet meer door D'roolse Woepers." De woepers hebben een jubileumjaar. " We bestaan 33 jaar. We zijn heel blij dat we zo ons jubileumjaar kunnen afsluiten."

Afgelopen weekend werden de carnavalsoptochten in Hulst, Lamswaarde, Kwadendamme en Lewedorp afgelast door de storm. In Clinge, Graauw, Vogelwaarde, Sint Jansteen, 's-Heerenhoek, en gisteren in Nieuw-Namen en Terhole, gingen de optochten wel door, maar zonder grote wagens. In Aardenburg en Oud-Vossemeer konden de optocht wel zoals bedoeld doorgaan.

De carnavalspret is trouwens nog lang niet ten einde. Komende zondag staat de optocht in Ossenisse gepland, en in de weken daarna worden nog een aantal afgelaste carnavalsoptochten ingehaald. De laatste staat gepland voor 11 april.

Carnaval in Kloosterzande (foto: Omroep Zeeland)

