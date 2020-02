Man en vrouw die worden verdacht van kindermisbruik half mei voor de rechter

(foto: OZ)

De twee dochters van de vrouw zouden elf jaar lang, van 2008 tot 2019 seksueel zijn misbruikt door haar vriend, de 46-jarige verdachte. Volgens het Openbaar Ministerie wist de moeder van de meisjes, nu tieners, er niet alleen van, maar faciliteerde ze het misbruik volop. Een vriendinnetje van één van de dochters, werd ook slachtoffer van misbruik.

Ontucht, mensenhandel en kinderporno

De twee werden half juni opgepakt en zitten sindsdien in voorarrest. Ze worden naast de ontucht ook verdacht van mensenhandel en het verspreiden van kinderporno.

Vreemd genoeg zijn beiden nog niet verhoord door de zedenpolitie. Volgens het Openbaar Ministerie is er weinig bereidheid bij de verdachten en komt het er maar niet van. De hoop is dat de verhoren toch nog zullen lukken voor 14 mei, anders zullen ze wellicht pas in de rechtszaal gaan verklaren.

Rechtbank in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De vrouw heeft via haar advocaat te kennen gegeven dat ze niet wil dat haar rechtszaak gelijktijdig met die van haar ex-partner behandeld wordt. De rechtbank liet vandaag echter weten geen reden te zien de zaken apart te behandelen.

De man zou er geen problemen mee hebben om samen met zijn ex-partner voor de rechter te verschijnen. Hij heeft verklaard dat ze alles samen gedaan hebben en samen schuldig zijn. De bewering dat de vrouw aan het Stockholm Syndroom zou lijden, zou hij lachwekkend vinden.

De vrouw heeft namelijk eerder gezegd doodsbang te zijn voor haar partner en mogelijk aan het Stockholm Syndroom te lijden. De man zou zo'n grote macht over haar hebben dat ze helemaal in de ban was van hem.

De officier van justitie gaf echter eerder al aan dat hij er niets van gelooft dat de vrouw doet alsof ze slachtoffer is. Uit het dossier met duizenden appgesprekken tussen de twee verdachten blijkt dat de vrouw een belangrijke rol had in het faciliteren van de langdurige ontucht van haar dochters.