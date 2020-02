Topscorer Steve Schalkwijk verruilt GOES voor Hoek

Steve Schalkwijk gaat volgend seizoen voor Hoek spelen (foto: René van der Vliet)

Hoek is voor Schalkwijk de vierde club in Zeeland. Hij speelde tot 2016 bij Walcheren in Vlissingen en maakte toen de overstap naar GOES. In het seizoen 2017/2018 kwam Schalkwijk uit voor VC Vlissingen, maar na één jaar keerde hij weer terug bij GOES. Bij de Bevelandse club is hij dit seizoen in topvorm getuige zijn doelpuntenproductie. In de laatste zes wedstrijden wist Schalkwijk steeds te scoren.

Vijfde basisspeler

Voor GOES is Schalkwijk al de vijfde basisspeler die heeft aangegeven na dit seizoen te vertrekken. Mart de Kroo gaat naar Kloetinge, Sherief Tawfik stopt en Daniel Wissel en Jarreau Manuhuwa hebben allebei een contract getekend bij ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht. Bij die club uit de Tweede Divisie staat oud-GOES trainer Rogier Veenstra aan het roer.

Selectie Hoek

Schalkwijk is voor Hoek de eerste nieuwe aanwinst richting het nieuwe seizoen. Het aantal spelers dat daarmee onder contract staat voor het volgende voetbaljaar is elf. Aaron Verwilligen, die in de winterstop naar Hoek kwam, blijft, net als Kyle Doesburg die ook tussentijds werd gehaald. In januari verlengden Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Roycel James, Alexander Embrechts, Jonathan Constansia, Rik Impens, Seppe Vereecke en Erwin Franse al hun contract.

Lees ook: