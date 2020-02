'Voor de natuur is het best wel eens goed dat er een flinke storm woedt'

"Zo nu en dan een storm is zeker niet verkeerd. Het oude hout wordt dan opgeruimd waardoor er weer ruimte in de bossen ontstaat", vertelt Leeftink. "Hierdoor komt licht naar binnen en daarvan profiteren allerlei organismen. Door zo'n omgevallen boom kunnen er ook kuiltjes ontstaan, waar vervolgens regenwater in komt en waar kikkers hun eieren in kunnen leggen. Kortom het is allemaal nog niet zo verkeerd."

Nieuw leven

Toch kunnen de bomen en takken op het pad wel zorgen voor gevaarlijke situaties. Leeftink gooit dat hout gewoon terug de natuur in. "Het ziet er misschien slordig uit, maar de stronken worden zwak en er kunnen insecten in gaan leven of paddenstoelen op groeien", zegt Leeftink. "Voor ons betekent het eigenlijk dat dood hout nieuw leven kan brengen."

Een flinke storm of harde wind betekent voor de dieren dat ze zichzelf in veiligheid moeten brengen. "De kleine vogels en beesten schuilen tijdens de storm vaak in struiken. Roofvogels hebben het wel iets zwaarder, want die kunnen niet jagen als er veel wind staat. Hierdoor zitten ze misschien een paar dagen zonder eten, maar dat kunnen ze wel aan", zegt Leeftink. "Sommige soorten gaan uit instinct zelfs extra voedsel eten voordat de storm eraan komt. Daar kunnen ze dan weer even op teren."

Boswachter Karel Leeftink heeft tijdens het stormseizoen extra werk aan het opruimen van omgevallen bomen en afgebroken takken (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen twee weken heeft er in Zeeland vier keer een stormachtige wind gestaan. Leeftink is dan ook een paar dagen per week extra buiten om het bos te inspecteren op loshangende takken en omgevallen bomen die het pad blokkeren, maar dat vindt hij niet erg. "Zo kom je als boswachter lekker buiten", aldus Leeftink.

