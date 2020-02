Lokale partij zit niet te wachten op bezoek minister-president: 'Rutte, de kazerne of wegblijven'

Premier Mark Rutte tijdens een werkbezoek aan Zeeland (foto: Pixabay)

De PSR windt er geen doekjes om: wegblijven of alsnog de contractafspraken uit 2012 nakomen. Dat is de boodschap aan minister-president Rutte. Volgens de partij is zijn komst op 5 maart volkomen zinloos. Bovendien gaat Rutte niet over de compensatie. "Daar komt een adviseur voor, die moet in gesprek met Vlissingen/Zeeland", aldus een bericht van de partij. En hetzelfde geldt voor vertegenwoordigers van andere coalitiepartijen, wordt daar fijntjes aan toegevoegd.

'Daar trappen we niet in'

Praten over compensatie is voor de PSR uit de boze. "Dat is niet te begrijpen na acht jaar volle inzet op realisatie van een marinierskazerne in de gemeente Vlissingen. [...] Heel veel 'sorry' zeggen door de staatssecretaris, dat moest de oplossing zijn. Maar daar trappen Vlissingers en Zeeuwen niet in."

Premier Rutte komt op uitnodiging van de Zeeuwse VVD op 5 maart naar Zeeland. In het Arsenaaltheater van Vlissingen gaat hij 's avonds in gesprek met aanwezigen over het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen.

