Eerste cheques voor verhuizing oorlogsmuseum Kapelle

Door de jaren heen is de collectie van het museum steeds verder uitgebreid en het bezoekersaantal is toegenomen tot ruim vijfduizend per jaar. "Het huidige museum dat we nu hebben is te klein en kan de capaciteit amper aan", zegt Andries Looijen van het museum.

Ontwerp

Het ontwerp van het nieuwe museum Memorial 40-45 ligt al klaar en de gemeente Kapelle heeft groen licht gegeven. Nu is het alleen nog een kwestie van genoeg geld bij elkaar krijgen. "We hebben al meerdere contacten gelegd met verschillende bedrijven en fondsen die ook al een aantal toezeggingen hebben gedaan, dus daar gaan we de komende maanden mee aan de slag", zegt Looijen. "Ik hoop ook dat we dankzij deze avond de plannen verder kunnen realiseren."

De Franse ambassadeur in Nederland Luis Vassy met Andries Looijen van het oorlogsmuseum Vitality in Kapelle en voormalig minister-president Jan Peter Balkenende. (foto: Omroep Zeeland)

Veel bedrijven uiten hun steun niet in geld, maar in diensten. "Ik heb over het project verteld aan verschillende bedrijven en ik ben bereid om te helpen met de Franse vertaling", zegt tolk Hélène Degryse. "In de flyer stonden namelijk wat foute vertalingen naar het Frans en om Franse connecties te maken is het belangrijk dat de boodschap goed overkomt", aldus Degryse.

Vanavond zal het nog niet lukken om het gehele bedrag bij elkaar te krijgen, maar het is een belangrijke start" Jan Peter Balkenende, oud-premier

Oud-premier Jan Peter Balkenende was ook aanwezig bij de bijeenkomst. "Ik was hier om het idee om een nieuw oorlogsmuseum in Kapelle te steunen. Ik ben in Biezelinge geboren dus ik heb me altijd verbonden gevoeld met de gemeente", vertelt hij. "Vanavond zal het nog niet lukken om het gehele bedrag bij elkaar te krijgen, maar het is een belangrijke start en een signaal om aan te geven dat er iets gaat gebeuren."

Gezant

De naam Balkenende werd daarnaast meerdere malen genoemd tijdens het debat over de marinierskazerne als het ging om de gezant die nu gezocht wordt om samen met Zeeland en Den Haag compensatie te zoeken, maar daar wilde hij niets over kwijt. "Ik blijf buiten deze discussie omdat ik vind dat het iets is tussen Zeeland en het kabinet. Ik wacht nu af wat er gaat gebeuren en ga me daar verder niet mee bemoeien", aldus Balkenende.

