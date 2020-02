Goedemorgen! Wervingsactie voor oorlogsmuseum, voetbaltransfer en bomenkap

Wervingsactie oorlogsmuseum

Luis Vassy, de ambassadeur van Frankrijk in Nederland, is op zoek naar geld voor een nieuw oorlogsmuseum in Kapelle en daarom hield hij gisteravond een wervingsactie in zijn residentie. In aanwezigheid van oud-premier Jan-Peter Balkenende, afkomstig uit Biezelinge werden er drie cheques met een totaalwaarde van 77.500 euro uitgereikt. Maar dat is nog lang niet genoeg voor het oorlogsmuseum Memorial 40-45, want er is ongeveer drie miljoen euro nodig.

Ambassadeur Luis Vassy (links) met Andries Looijen (midden) van het oorlogsmuseum Vitality in Kapelle en Jan Peter Balkenende de voormalige minister-president (foto: Omroep Zeeland)

De Zuidwellebrug in Zierikzee krijgt een grondige opknapbeurt. In april begint het karwei. De eeuwenoude brug, hij komt al voor op kaarten uit 1656, is er zo slecht aan toe dat hij al sinds oktober is afgesloten voor alle verkeer. Van een houten bruggetje over de gracht veranderde de Zuidwellebrug in de loop der eeuwen in een stenen brug. Maar tegen het moderne zware verkeer bleek deze toch niet bestand.

De Zuidwellebrug in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Meer dan honderd kinderen strijden vandaag om het Zeeuws kampioenschap Apenkooi in Serooskerke (W.) Aanvankelijk leek het er met drie aanmeldingen op dat het evenement niet zou doorgaan, maar de aanmeldingen stroomden ineens binnen en vanochtend nemen elf teams het tegen elkaar op in verschillende leeftijdscategorieën.

Van GOES naar Hoek

Steve Schalkwijk (27) verruilt GOES na dit seizoen voor Hoek. De topscorer van de Derde Divisie heeft een contract voor één seizoen getekend bij de Zeeuws-Vlaamse club. Schalkwijk is op dit moment met achttien doelpunten is de topscorer van de Derde Divisie. Voor Hoek, ook uitkomend in de Derde Divisie is Schalkwijk de eerste nieuwe aanwinst voor volgend seizoen. Voor GOES is Schalkwijk al de vijfde basisspeler die aan het einde van dit seizoen vertrekt.

Steve Schalkwijk speelt volgens jaar voor Hoek (foto: René van der Vliet)

Volgende week begint Het Zeeuwse Landschap met het kappen van duizenden afgestorven fijnsparren in de Clingse Bossen. De bomen zijn aangetast door de letterzetter. Dat is een kevertje dat er door zijn gegraaf in de bast voor zorgt dat de boom afsterft. De dode bomen dreigen om te vallen en dat kan gevaar opleveren.

De Letterzetter heeft al meer dan duizend bomen geveld. (inzet: de gangen van de Letterzetter) (foto: Omroep Zeeland)

En het was gisteren aan het eind van de middag even schrikken voor de bewoners van zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen. Door een droogkokende pan op het fornuis van een appartementkwam een deel van het complex vol rook te staan. Er werd groot alarm geslagen, appartementen ontruimd en de brandweer kwam met twee blusvoertuigen en hoogwerker richten het zorgcentrum. Maar de 'brand' bleef beperkt tot rook.

Twee personen moesten behandeld worden in de ambulance omdat ze rook hadden ingeademd (foto: Omroep Zeeland)

Het weer

Vanochtend vallen er nog wat regen- en hagelbuien. Moet je de weg op? Let dan op, want door hagelbuien kan het lokaal glad zijn. In de loop van de dag wordt het op meer plaatsen droog. Het wordt een frisse dag met een maximum rond de 6 graden.