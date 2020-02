Duizenden dode sparren gaan binnenkort tegen de vlakte

De getroffen fijnsparren zijn van ver te zien. (foto: Omroep Zeeland)

De bomen zijn aangetast door de letterzetter. Dat is een kevertje van een paar centimeter. Die graaft gangen in de bast van de bomen om er eitjes in te leggen. Die gangen doorbreken de sapstromen van de bomen, die daardoor dood gaan. De letterzetter werd twee jaar geleden voor het eerst gesignaleerd en vorig jaar werd de massale sterfte zichtbaar.

Kaal en bruin

"Aangetaste fijnsparren herken je van verre. Ze zijn kaal en bruin. Overal in de bast zitten gaatjes", zegt boswachter Alex Wieland van Het Zeeuwse Landschap.

De bomen die worden gekapt staan langs de noordkant van het bos. Het gaat om een strook van vijfhonderd meter breed en zo'n dertig meter diep, parallel aan een van de waterwinningskanalen. Ze staan vlak achter woningen. Er is een kans dat ze omvallen en schade veroorzaken.

Spaanplaat

De gevelde bomen worden afgevoerd naar een fabriek die er spaanplaat van maakt. Dat levert overigens niet veel op. "Er zijn zoveel aangetaste bossen, het aanbod is overal zo groot, dat het bijna niets opbrengt. We zijn al blij als we er de afvoerkosten uithalen", zegt Wieland.

Of er nieuwe bomen worden aangeplant staat nog niet vast. "Er zijn drie opties: volledige herplant met verschillende soorten bomen, gedeeltelijke herplant of gewoon de natuur haar gang laten gaan." Of Het Zeeuwse Landschap geld beschikbaar heeft voor nieuwe aanplant weet Wieland niet.

