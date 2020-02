Boswachter woedend over afgebrand toiletgebouw: 'Kan iemand mij vertellen wat hier de lol van is?'

Afgebrand toiletgebouw op Grevelingendam (foto: Boswachter Piet van Loon)

Vorig jaar stonden er nog acht toiletgebouwen op de Grevelingendam, daar zijn er nu dus nog zes van over. "Dit is iets waar we niet heel blij van worden, zeker met het seizoen voor de deur, is dit het tweede gebouw dat we niet gereed hebben voor de recreanten", vertelt de boswachter in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker.

In het stenen gebouw waren verschillende toiletten, maar ook een omkleedruimte, wastafel en een buitendouche waar bijvoorbeeld surfplanken afgespoeld konden worden. De boswachter weet niet precies hoe de brand ontstaan is. "Het is gissen wat er precies is gebeurd. De balken in het gebouw zijn van hout, er is weinig van over."

Voorlopig geen nieuw toiletgebouw

Van Loon denkt niet dat er snel een ander toiletgebouw voor in de plaats komt. "We zitten met het broedseizoen dat volgende maand start. Dan is het lastig om daar met groot materieel aan de slag te gaan. We moeten met het team kijken wat de mogelijkheden zijn. Financiële middelen zijn ook wel een ding. Staatsbosbeheer heeft geld om natuurbeheer uit te voeren. Om dan twee keer in een jaar geld te moeten reserveren in een toiletgebouw, dan schiet het niet op."

De boswachter laat weten nauw contact te hebben met een wijkagent. Daarbij wordt onderzocht wie er achter deze branden zit, maar ook hoe de zes overgebleven gebouwen beschermd kunnen worden.