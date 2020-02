Zwaar verkeer werd bijna de ondergang van de Zuidwellebrug in Zierikzee

In het archief van het gemeentehuis in Zierikzee liggen allerlei tekeningen op tafel waar de Zuidwellebrug door de eeuwen heen op staat afgebeeld. Eerst helemaal van hout gemaakt, daarna met een stenen onderkant, totdat uiteindelijk de brug geheel van steen werd gebouwd.

De historie

Gids van dit historische verhaal over de Zuidwellebrug is archivaris Ilja Mostert. Hij heeft de kaarten op volgorde van tijd neergelegd en vertelt over het ontstaan van de brug en het belang voor de stad Zierikzee.

De Zuidwellebrug in Zierikzee in 1656 en 1696 (foto: Omroep Zeeland)

"Op een panorama uit 1656 van de stad Zierikzee zien we helemaal rechts in de hoek de Zuidwellebrug", vertelt Mostert. "Toen nog helemaal van hout gemaakt en met een ophaalmechanisme. Op de volgende afbeelding uit 1696 zien we al heel duidelijk dat de pijlers van de brug zijn vervangen door steen. De bovenkant is dan nog van hout."

Zuidwellebrug in Zierikzee in 1750 (foto: Omroep Zeeland)

"Op een prent uit 1750 zien je heel duidelijk dat het inmiddels een gehele stenen brug is, met bogen", vervolgt Mostert. "In 1784 is de brug echt gebouwd zoals hij nu nog is. Dat is in de stadsrekeningen terug te vinden. Martinus Phernambucq kreeg betaald voor de stenen en Marinus Lookman voor de daadwerkelijke bouw van de brug."

Zwaar verkeer is de Zuidwellebrug bijna noodlottig geworden" archivaris Ilja Mostert

"Naarmate het motorisch verkeer toenam en over de Zuidwellebrug denderde, zag je de brug heel snel achteruit gaan", aldus Mostert. "Het steenwerk viel er letterlijk uit. In 1955 is de brug aangepakt. In 1997 is de brug vervolgens nog een keer gerestaureerd en nu is het dus weer nodig."

Miljoen euro

De restauratiewerkzaamheden die in april beginnen, kosten meer dan een miljoen euro, voor 70 procent betaald door de provincie. "Dit keer zijn de restauratiewerkzaamheden heel grondig", aldus Mostert. "In de jaren vijftig en negentig was het meer oplappen. Er worden nu damwanden geslagen om het droog te pompen, zodat tot op het fundament gerestaureerd kan worden."

Zwaar verkeer

"Zwaar verkeer is de Zuidwellebrug bijna noodlottig geworden", zegt Mostert. "Dit rijksmonument verdient het om te mogen blijven. Maar dan niet meer toegankelijk voor zwaar verkeer, maar alleen voor fietsers en voetgangers."

