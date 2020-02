Inspectie tikt ZorgSaam onterecht op de vingers: sterfte bij ziekenhuis niet te hoog

Wat is er aan de hand? Van de tweehonderd patiënten per jaar die met spoed met een hartinfarct in ziekenhuis Zorgsaam worden behandeld, overlijden gemiddeld acht patiënten. In de rest van het land zijn dat gemiddeld vijf patiënten. De inspectie schrijft in het rapport Jaarlijkse terugkoppeling indicatoren dat er bij ZorgSaam al vier jaar achter elkaar verhoudingsgewijs te veel mensen dood gaan aan een hartinfarct en wil hierover in gesprek met het ziekenhuis.

De cardiologen van ZorgSaam bestrijden het beeld uit het rapport. De inspectie neemt namelijk een aantal relevante factoren niet mee in haar beoordeling. Dat de cijfers in Zeeland afwijken van de landelijke cijfers, heeft met de oudere bevolking in de regio te maken en met de afstanden.

'Rapport klopt niet met onze perceptie', aldus ZorgSaam (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland is één van de meest vergrijsde regio's van Nederland. Geen ziekenhuis behandelt gemiddeld zoveel tachtigplussers met een hartinfarct als Zorgsaam, twee op de vijf patiënten is ouder dan tachtig jaar. Een hoge leeftijd en ouderdomsziekten als diabetes en aderverkalking geven een hogere kans om te overlijden aan een hartinfarct. Bij andere ziekenhuizen ligt het aantal tachtigplussers lager.

Grote afstanden in Zeeland

Ben je in Rotterdam binnen twee kilometer in een ziekenhuis, in Zeeland zijn de afstanden groter. Ambulances rijden tientallen kilometers, soms wel veertig kilometer naar de spoedeisende hulp. Kostbare tijd bij een hartinfarct legt cardioloog Janssens uit: "Dan gaat er meer tijd overheen voordat de patiënt hier is en hoe langer het hart zonder zuurstof zit, hoe meer schade er ontstaat."

En dan speelt de volksaard ook nog mee. Janssens: "Zeeuwen zijn over het algemeen geen klagers. Een Zeeuw trekt niet zo snel aan de bel. Die hebben zoiets van: 'het is vanzelf gekomen het trekt vanzelf wel weg.' Dus voordat dan de hulpdiensten gewaarschuwd zijn, gaat er ook alweer tijd over heen."

ZorgSaam behandelt veel meer tachtigplussers (foto: Omroep Zeeland)

Als alle relevante factoren worden meegenomen, dan presteert Zorgsaam goed. Dat blijkt ook uit de Rapportage 2019 van de Nederlandse Hartregistratie, die de kwaliteit van cardiologische behandelingen bij Nederlandse ziekenhuizen registreert. Hierin worden wel factoren als leeftijd, diabetes, nierfalen of reanimatie meegewogen.

De inspectie IGJ zegt zelf over het rapport: "Het gaat er om dat het ziekenhuis de gegevens zelf gebruikt om te analyseren of er kwaliteitsverbeteringen mogelijk of noodzakelijk zijn. Dit is een van de dingen die we gebruiken in ons toezicht op het ziekenhuis."

Cardioloog Janssens is voorstander van betere rekenmodellen: "Hoe je het ook wendt of keert, onze goede naam is in het geding."