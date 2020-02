Zeeuwse chef voor nieuw restaurant Sergio Herman

Topkok Sergio Herman opent binnenkort zijn vijfde restaurant (foto: ANP)

Thomas d'Hooghe had jarenlang restaurant Hemelrijk in Hulst en stond al lang bekend als een van de grootste culinaire talenten van Zeeland.

Vijfde restaurant van Sergio Herman

Le Pristine wordt voor Sergio Herman zijn vijfde restaurant. In Antwerpen heeft hij The Jane**. In Cadzand-Bad is Herman eigenaar van Pure C**, AIRrepublic* en Blueness.

Het concept van Le Pristine wordt 'Zeeuwse terroir met Italiaanse flair'. Naast Thomas d'Hooghe zal er nog een tweede chef-kok aangesteld worden. Wie de andere chef zal zijn en wat er op de menukaart zal staan, wordt pas in maart bekendgemaakt.

Het restaurant Pure C, dat twee Michelinsterren heeft, wordt op dit moment verbouwd en gaat op 15 maart weer open. De zaak is ongeveer twee maanden dicht geweest. In december is de ruimte tot op de grond toe afgebroken om nu, net voor het tienjarige bestaan van Pure C, opnieuw gasten te verwelkomen.