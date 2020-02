Gers Pardoel als laatste naam toegevoegd aan programma Hrieps

Gers Pardoel tijdens Dance4life in Ahoy (foto: ANP)

Vorige week kondigde de organisatie zeven namen aan voor het open podium, daar staan Slinter, Brontyde, Bunch of Basatards, Du Driefstang, Fire Within, Tarzan en Worst Case Scenario. Eerder was al bekend dat bands en artiesten als Mooi Wark, WC Experience, Les Truttes, Fragment, Woodworks, Mental Theo en Stef Ekkel in een van de tenten op Hrieps optreden.

Het thema van Hrieps dit jaar is Nie Kapot Te Kriege, waarmee de organisatie doelt op de overval vorig jaar waarbij de buit van het festival is gestolen. Kort na die overval was het de vraag of Muziekfestival Hrieps door kon gaan. Dat kon, maar de organisatie moest daarvoor wel de prijs voor een toegangskaartje verhogen tot vijftig euro.

Muziekfestival Hrieps is dit jaar nog niet uitverkocht.