Januari was een topmaand op de Zeeuwse huizenmarkt

Huizen staan te koop (foto: Omroep Zeeland)

Het topcijfer voor januari werd in alle huizentypen gescoord, tussenwoningen, hoekwoningen, twee onder een kap, appartementen en vrijstaande woningen. Maar de tussenwoningen (rijtjeswoningen maar dan niet op de hoek) gaan in Zeeland als vanouds het hardst.

December is doorgaans de topmaand voor makelaars. In Zeeland werden in december vorig jaar 607 huizen verkocht, ook bovengemiddeld, maar dat was géén decemberrecord. Dat was december 2017 met 735 transacties.

Grafiek

Ga met de muis over de grafiek om de cijfers per type en per jaar te zien.