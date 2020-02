Meer vraag naar mondkapjes, maar Zeeuwen blijven nuchter over het coronavirus

Briefje op een apotheek: 'Geen mondkapjes'. (foto: Omroep Zeeland)

Schijnveiligheid

Bij verschillende apotheken is er meer vraag naar mondkapjes, maar die zijn niet te leveren. "En dat is ook helemaal niet nodig", zegt apotheker Van der Leden van apotheek De Goese Polder. "Er is hier niets aan de hand en die mondkapjes zijn een vorm van schijnveiligheid. Ik hoop dat mensen gewoon hun gezond verstand gebruiken en zich geen paniek laten aanpraten."

Overigens is er niet overal vraag naar mondkapjes. Apotheker Derycke uit Oostburg meldt er geen vraag naar is. "Mensen zijn hier nuchter genoeg", zegt ze. "En de media moeten de zaak niet zo opkloppen."

Advies Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Was je handen regelmatig

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes Mondkapjes niet nodig Volgens het RIVM zijn mondkapjes alleen nodig voor medisch personeel. Het helpt alleen als je speciale maskers gebruikt die zich heel goed sluiten over neus en mond. Je moet de maskers heel nauwkeurig gebruiken en ze regelmatig wisselen. Dat is in het dagelijks gebruik bijna niet mogelijk.

In Nederland zijn er momenteel nog geen besmettingen gemeld. De Chinese autoriteiten doen samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzoek naar het virus. GGD Zeeland bereidt zich voor op de eventuele komst van het virus naar Nederland en volgt daarbij de richtlijnen en protocollen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Huisarts bellen

De GGD Zeeland roept mensen die in de afgelopen 14 dagen teruggekeerd zijn uit China, Singapore, Zuid-Korea, Iran of uit een gemeente uit de provincies Lombardije en Veneto in Noord-Italië, en griep (koorts- en luchtwegklachten) ontwikkelen, om telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

Vragen ChristenUnie

De ChristenUnie in Middelburg heeft laten weten dat ze zich zorgen maken over de verspreiding van het virus. Ze hebben daarover vragen gesteld aan het college van B&W. Omdat de fractie van de ChristenUnie in Middelburg verwacht dat het virus ook naar Nederland komt, willen ze weten of er al voorbereidingen getroffen zijn om de verspreiding van het corona-virus in Middelburg tegen te gaan.

De ChristenUnie wil ook weten hoe het college van B&W in de gaten houdt of het Corona-virus in Middelburg is, en of er al voorbereidingen getroffen zijn om snel te kunnen handelen als het Corona-virus wordt vastgesteld.

Mensen wachten af

Volgens Martine Wakkee van reisburo Van Oeveren in Zierikzee is het nu wel wat rustiger. "Mensen die een offerte hebben aangevraagd bij ons, wachten nu even af", zegt ze. "Ze kijken de ontwikkelingen nog even aan. Maar wij maken ons geen grote zorgen en onze klanten ook niet."