Ook lokale 'helden' geëerd met vrijheidsprijzen

Leoluca Orlando is aanwezig bij de uitreiking van de lokale vrijheidsprijzen (foto: Provincie Zeeland)

Voor de lokale awards komen alle Zeeuwen in aanmerking die iets bijzonders hebben gedaan voor de Zeeuwse maatschappij. Maar vooral ook die Zeeuwen of organisaties die een bijdrage leveren om de dialoog over vrijheid ook in Zeeland verder uit te dragen en te borgen.

De vier vrijheden zijn vrijheid van meningsuiting, vrijwaring van gebrek, vrijheid van geloof en vrijwaring van angst. De uitreiking wordt georganiseerd door Middelburg in Dialoog en studenten van University College Roosevelt.

Het aandragen van de kandidaten voor een van de vier prijzen kan tot en met 17 maart via lokaleviervrijheden@gmail.com. Er kan gestemd worden via de Facebook pagina 'Lokale Vier Vrijheden'. Op 8 april zal een selecte jury ook een selectie maken, en samen met de stemmen van het publiek zal er dan een winnaar uit de bus komen.

Leoluca Orlando aanwezig bij uitreiking

Bij de uitreiking van de lokale vier vrijheden is ook Leoluca Orlando aanwezig. Deze burgemeester van Palermo krijgt dit jaar de Freedom Award voor vrijwaring van vrees, vanwege zijn strijd voor de mensenrechten, de humane behandeling van vluchtelingen en tegen de maffia, corruptie en de doodstraf.

Winnaars van voorgaande jaren zijn bijvoorbeeld VluchtelingenWerk Zeeland, De Zeeuwse Vrouwen, Manifestatie NieuwZout, de Kledingbank, Cityseeds, ZeelandinDialoog, en Ben Flore, Leuny de Kam, Stichting Kerk en Vluchteling, en Cor de Jonge .Voorwaarde voor nominatie is dat het project heeft plaatsgevonden in de afgelopen 2 jaar of nog steeds bezig is of dat degene die u nomineert nog steeds werkzaam is.

Vier vrijheden gebaseerd op toespraak van F.D. Roosevelt

De vier vrijheden zijn gebaseerd op een toespraak van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt in 1941. Ze vormden de inspiratie voor internationale verdragen voor mensenrechten. Sinds 1984 afwisselend in New York en Middelburg de internationale Four Freedom Awards uitgereikt, bijvoorbeeld aan Nelson Mandela en Angela Merkel.