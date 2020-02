Tuchtcommissie eist zware straffen tegen voetballers VC Vlissingen

Karim Ben Sellam (22) ging volgens de tuchtcommissie van de KNVB zwaar over de schreef (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de tuchtcommissie geldt voor beide spelers dat er sprake is van 'ernstig gewelddadig handelen' dat 'ontoelaatbaar' is. Ben Sellam wordt het aangerekend dat hij zich als wisselspeler gemengd heeft in een opstootje op het veld, zonder dat daarvoor ook maar enige aanleiding was en daarbij gewelddadig tekeer is gegaan door een tegenstander te schoppen en meerdere klappen aan tegenspelers uit te delen. Daarbij neemt de tuchtcommissie ook de eerdere gele en rode kaarten die Ben Sellam kreeg mee in de overweging voor de langdurige schorsing.

Het betreffende opstootje begon met Renzo Roemeratoe, de broer van Milton, in de 72e minuut van de wedstrijd. Milton schoot zijn broer te hulp door op de situatie af te rennen en een tegenstander tegen de grond te werken 'door een slaande en duwende beweging', terwijl hij volgens de tuchtcommissie juist een poging had moeten doen het opstootje te sussen.

Roemeratoe heeft spijt betuigd

Roemeratoe erkent een groot deel van het hem ten laste gelegde, heeft spijt betuigd en gezegd dat hij een grove inschattingsfout heeft gemaakt. Dat heeft de tuchtcommissie in de straf meegenomen, maar de commissie laat ook weten dat 'dergelijke gedragingen niets met de voetbalsport te maken hebben en enkel als een ontoelaatbare daad van agressie aan te merken zijn'. Daaraan toevoegend dat het bij anderen, in en om het veld, tot gevoelens van onveiligheid leidt.

Dat laatste zegt de tuchtcommissie ook over Ben Sellam. Maar zijn gedrag weegt de tuchtcommissie veel zwaarder dan dat van Roemeratoe. Er wordt gesproken over 'zeer ernstig wangedrag', wat ook zwaar bestraft moet worden. Zeker ook omdat hij volgens de commissie 'op geen enkele wijze het laakbare van zijn gedrag inziet en geen verantwoordelijkheid voor zijn daden neemt'. Terwijl uit getuigenverklaringen en beelden juist blijkt dat hij het tumult zelf heeft opgezocht en daardoor in de ogen van de tuchtcommissie 'de agressor' is geweest.

Andere straf dan aanklager

De aanklager amateurvoetbal van de KNVB had beide spelers al voorlopig voor (minimaal) zes maanden aan de kant gezet. De tuchtcommissie vindt dit voor Roemeratoe te veel, mede gezien zijn spijtbetuiging. Voor Ben Sellam komt de schorsing dus ruim twee keer zo hoog uit. De schorsing gaat voor beide spelers in op 29 januari, dus de eerste maand schorsing zit er al bijna op.

De schorsing van Ben Sellam geldt overigens niet alleen voor VC Vlissingen, maar ook voor het zaalvoetbalteam van Groene Ster waar Ben Sellam in speelt.

Beide spelers hebben vier werkdagen de tijd om te besluiten of ze tegen de uitspraken in beroep gaan.

