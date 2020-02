Droogte eindelijk zo goed als overal in Zeeland voorbij

Waterpeil Waterschap Scheldestromen (foto: Waterschap Scheldestromen)

"Het neerslagtekort was op sommige plekken heel groot, waardoor je ziet dat alle neerslag wordt opgeslokt door de grond en niet in de sloten terecht komt", zegt woordvoerder Janneke Lagasse van het Waterschap Scheldestromen. "Pas nu zie je dat er weer water komt te staan in de sloten, die op sommige plekken al heel lang droog stonden."

Gemalen weer in gebruik

Vanwege de aanhoudende droogte werden de gemalen die overtollig water wegpompen op veel plekken tot nu toe nog niet ingezet, zodat de watervoorraden zich konden herstellen. Nu het waterniveau weer vrijwel overal op peil is, worden overal de gemalen weer in gebruik genomen.

Op sommige plekken waren de gemalen eerder al ingezet, omdat te voorkomen dat door zeer plaatselijke regenval wateroverlast zou ontstaan. Dat gebeurde in november op meerdere plekken in Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en een deel van Zuid-Beveland. Maar op andere plekken in de provincie was het juist nog altijd te droog.

Grote verschillen in neerslagtekort

Volgens het waterschap zie je grote verschillen in neerslagtekort. Dat heeft te maken met de hoeveelheid regen, die soms plaatselijk erg kan verschillen, maar ook met de soort ondergrond. Ook kan meespelen of er bij droogte gebruik is gemaakt van grondwater om te beregenen.

