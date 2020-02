De Middelburgse Benthe (2) is nu al ambassadeur van een Amerikaans fietsenmerk

De 2-jarige Benthe Koedood uit Middelburg is samen met Evy Troy uit Oostkapelle ambassadeur geworden van een Amerikaans loopfietjesmerk. Ze zijn gekozen uit meer dan 36 inzendingen die er binnen zijn gekomen uit Zeeland. Komende maanden sturen de ouders foto's in van hun dochter zodat het Amerikaanse team ze eventueel tips kan geven hoe ze het beste met de fiets kunnen omgaan. Het beeldmateriaal wordt ook wereldwijd gebruikt voor sociale media om andere ouders te inspireren.

Foto's en video's

Benthe heeft de loopfiets gekregen en in ruil daarvoor moet haar moeder maandelijks foto's en video's opsturen naar het bedrijf die het vervolgens gebruikt voor marketingdoeleinden. "Zo'n product statisch promoten is natuurlijk lastig en zodra er kinderen bij staan die er er echt iets mee doen dan zien ouders wat voor een plezier ze eruit halen. Ik snap dus wel dat ze dat van me vragen", zegt Klaver.

De 2-jarige Benthe uit Middelburg gaat als een speer op haar nieuwe loopfiets (foto: Omroep Zeeland)

Tot nu toe levert het ingezonden beeldmateriaal positieve reacties op, maar het blijft wel voor altijd op internet staan. Toch is Klaver niet bang dat dit in de toekomst tot vervelende reacties kan leiden. "Ik denk niet dat ze er later op school mee wordt gepest. Daarnaast heb je het zelf in de hand wat je naar hun toestuurt en het is uiteindelijk alleen een leuke loopfiets waarmee ze op het internet komt. Dat kan volgens mij geen kwaad."

Grote wedstrijd

In april vertegenwoordigen Benthe en Evy Zeeland tijdens de strijd om de titel 'nationale Strider Cup.' Benthe oefent al veel met haar moeder en daaruit blijkt dat ze obstakels niet uit de weg gaat. "Ze probeert zelf over grind heen te fietsen en over een laag muurtje, maar dat gaat lopend al lastig dus laat staan met een loopfiets. Toch is ze heel experimenteel met de fiets en dat vind ik heel tof om te zien. Ik ben benieuwd hoe ze het doet tijdens de wedstrijd", aldus Klaver.