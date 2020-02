Goedemorgen! Watertekort voorbij, nieuwe wethouders en maandenlange schorsingen

Het waterpeil heeft vrijwel overal zijn normale niveau bereikt (foto: Waterschap Scheldestromen)

Watertekort voorbij

Waterschap Scheldestromen is blij met de vele regen die de afgelopen weken is gevallen. Het neerslagtekort is daardoor nu vrijwel overal weggewerkt in Zeeland. Er zit weer water in sloten die heel lang droog stonden en het waterniveau heeft vrijwel overal zijn normale peil bereikt. Dat laatste betekent dat alle gemalen weer in gebruik kunnen worden genomen.

Nieuwe wethouders Veere

Nadat informateur Wouter van Zandbrink (PvdA) dinsdag bekendmaakte dat de beoogde partijen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Veere PvdA/GroenLinks, DTV en CDA zijn, werd gisteravond bekend wie de wethouders worden. Daarmee is de nieuwe coalitie definitief. Oh ja: de nieuwe wethouders zijn: Pieter Wisse (CDA), Adri Roelse (DTV) en Chris Maas (PvdA/GL).

Het opstootje waarmee het allemaal begon (foto: Omroep Zeeland)

Zware straffen voor voetballers VC Vlissingen

De tuchtcommissie amateurvoetbal van de KNVB legt zware straffen op aan Karim Ben Sellam en Milton Roemeratoe van VC Vlissingen voor incidenten tijdens wedstrijd tegen FC Boshuizen. Ben Sellam moet vijftien maanden toekijken. Roemeratoe hangt een schorsing van vier maanden boven het hoofd. Beide spelers kunnen nog in beroep tegen hun schorsing.

De danspaal wordt door de studenten volop gebruikt (foto: Omroep Zeeland)

Stripclub wordt studentenhonk

Ze zagen de euro's al op hun bankrekening staan, de initiatiefnemers voor een stripclub in Vlissingen. Tweeduizend mariniers erbij zou ze geen windeieren opleggen was in 2016 de verwachting. Het liep anders. de mariniers komen niet en nu zitten er studenten op het rood-fluwelen pluche. Maar de danspaal wordt volop gebruikt.

Langs de Oosterschelde bij Waarde (foto: Ria Overbeeke)

Het weer

Een frisse ochtend. Deze morgen valt er wat regen en motregen. In de loop van de ochtend gaat die regen over in natte sneeuw.

Vanmiddag ook nog wat regen, maar later vanmiddag klaart het wat op. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of zes.