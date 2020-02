Stripclub voor mariniers wordt studentenhonk: We hebben wel de kussenhoesjes extra lang in de was gedaan

De stripclub wordt sinds kort verhuurd aan studentenvereniging Marum Bibio uit Vlissingen. Naomi Polfliet zit in het bestuur van de 150 leden tellende vereniging. "Wij zijn hier super blij mee. Zodra je hier binnenloopt, hangt er een sfeer dat je wilt blijven. Het is stiekem wel heel gaaf dat je een stripclub als sociëteit hebt!"

Teleurstelling

"We hebben de stripclub gebouwd voor de mariniers, het is een teleurstelling dat ze niet komen. Voor hele Vlissingen trouwens", zegt Jhermain Engelbregt, eigenaar van De Strip. "Maar we staan niet stil en het is een uitstekende oplossing dat de studenten hier nu gebruik van kunnen maken."

De danspaal van de stripclub is geliefd bij de studenten (foto: Omroep Zeeland)

De stripclub heeft in de afgelopen vier jaar slechts een keer of acht als stripclub gediend. Er was geen vergunning voor vrije inloop, dus werden er zo nu en dan kaarten verkocht voor besloten feestjes waarbij stripsters werden uitgenodigd.

Kussenhoesjes gewassen

"We hebben wel de kussenhoesjes extra lang in de was gedaan. Verder merken we er weinig van dat het een stripclub was", lacht Naomi Polfliet. De danspaal wordt aan het einde van de avond wel regelmatig gebruikt. "Als je goed kijkt zie je dat er een deuk in zit. Er is iemand in volle vaart tegenaan gesprongen, vol enthousiasme, op een goed openingsfeestje."

Eigenaar Jhermain beaamt dat mariniers over het algemeen een stuk meer te besteden hebben dan studenten, maar ziet het van de zonnige kant. "Dicht is ook maar dicht, dan verdien je helemaal niks!"

