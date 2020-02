Het is het nieuwste boerensnufje: een waterhouderij

Eigenaar Alex van Hootegem heeft alle vertrouwen in zijn waterhouderij. "Of ik het ga terugverdienen ? Dat weet ik oprecht niet. Maar ik geloof er in want het klimaat verandert en iemand moet het doen."

Kilometerslang buizennetwerk

Bij de aanleg van waterhouderij worden bergen grond verzet om een kilometerslang netwerk van drainagebuizen in de akker aan te brengen. Via de drains wordt overtollig water opgevangen in verzamelputten en diep de grond in gebracht, waar al een zoetwaterbel zit.

In tijden van droogte wordt het water via een pomphuis weer opgepompt. via de drains wordt dan de bodem nat gehouden, zodat de planten goed kunnen 'drinken'. "En omdat dat ondergronds gebeurt gaat er geen water verloren aan verdamping, wat bij de gebruikelijke waterkanonnen wel het geval is", zegt Van Hootegem.

We moeten water leren conserveren" Alex van Hootegem, biologisch akkerbouwer

"Dit systeem is nog niet eerder aangelegd, dus ja ik neem een risico. Maar het weer wordt extremer, meer natte periodes afgewisseld met periodes van droogte. Ik denk dat dit de weg is waar we naar toe moeten. In plaats van het water de Westerschelde inpompen moeten we het conserveren. Dat is een nieuwe truc die we moeten leren", aldus van Hootegem. Om dat te leren, zijn er volgens hem dit soort proeven nodig.

Eigenlijk had de proef al moeten beginnen, maar door allerlei tegenslag en het natte weer kon pas later begonnen worden met de aanleg. Volgende maand hoopt Van Hootegem het eerste regenwater op te kunnen vangen.

De waterhouderij, ook wel Drainstore genoemd, is één van de grotere proeven die deels betaald wordt door het onderzoeksprogramma Proeftuin Zoet Water. In totaal kost het project ongeveer 600.000 euro. Daarvan neemt Van Hootegem de helft voor zijn rekening. De andere helft wordt betaald door de provincie, de gemeente Reimerswaal en Waterschap Scheldestromen.

Er lopen ook proeven met flexibel peilbeheer en het telen van zilte groenten, want volgens de onderzoekers is goed zoetwaterbeheer straks misschien wel goud waard. Zo lopen er onder meer ook onderzoeken naar flexibel peilbeheer, telen van zilte groenten en het werken met ondergrondse druppel-irrigatie.

Meetstation bij de proef met druppel-irrigatie in Zeeuws-Vlaanderen (foto: Acacia Water)

Zeeland is omringd door zout water en heeft geen rivieren of meren waar zoet water uit kan worden gehaald in geval van droogte. Daardoor ligt verzilting op de loer. De afgelopen paar jaar gingen er al verschillende oogsten deels verloren vanwege droogte. Doel van Proeftuin Zoet Water is kennis te vergaren en te bekijken welk systeem uiteindelijk rendabel is voor boeren en tuinders.