Documentaire over Lein Lievense maakt kans op prijs

Lein Lievense bij de finish van dochter Angela die dit jaar de Kustmarathon liep. (foto: Omroep Zeeland)

Lein Lievense en zijn vrouw Lenie zijn de rode draad in de documentaire Opgeven? Amme nooit nie. Het echtpaar wordt gevolgd tijdens de organisatie van de Kustmarathon van 2018. Het was de laatste Kustmarathon voor Lein Lievense, hij kreeg begin dat jaar te horen dat hij ongeneeslijk ziek was.

Echtpaar Lievense een jaar gevolgd

Margot Schotel en Milou Roemeling van Omroep Zeeland volgden samen met cameraman Sebastiaan Hoekman het echtpaar Lievense een jaar lang: vanaf de eerste dag na de Kustmarathon in 2017 tot en met het Kustmarathonweekend in 2018. Later dat jaar ging de documentaire in première, daar kon Lein Lievense tegen alle verwachtingen in nog bij zijn.

Lein Lievense overleed op 3 januari 2019. Kijk de documentaire hieronder terug:

Andere kanshebbers voor de NL Award in de categorie documentaire zijn Schapenheld van Omroep Brabant en Mannen in zwart - in de schaduw van de muziek van L1. De NL Awards worden op woensdag 25 maart uitgereikt.