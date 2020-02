Buurtzorgpensions populair, maar er komen geen extra bedden

Joke Adriaanse uit Middelburg raadt het verblijf aan iedereen aan:

Mevrouw Adriaanse is geopereerd aan haar knie. Haar man is twee jaar geleden overleden en haar kinderen werken. Er is dus niemand thuis die haar kan helpen met herstellen.

Bijna altijd vol

Ze is lang niet de enige die kiest voor een buurtzorgpension. In 2018 opende de vestiging in Vlissingen, op de bovenverdieping van het ziekenhuis. Toen was 60 procent van de bedden bezet, vorig jaar was dat ruim 80 procent. In de praktijk betekent het dat de bedden bijna altijd vol liggen. Dat zijn in Vlissingen zo'n 650 opnames per jaar. Ook in Zierikzee is het vaak druk, merken betrokkenen:

Dat het in het pension druk is, komt door het beleid in het ziekenhuis. Zo snel mogelijk moeten daar de bedden weer leeg voor nieuwe patiënten, zegt verpleegkundige Linda Pieters van het buurtzorgpension in Vlissingen:

Het idee van de buurtzorgpensions is dichtbij de eigen woonomgeving een huiselijke sfeer creëren, met de zorg van professionals. Ze spreken er van gasten en niet van patiënten. Door de vergrijzing zal de behoefte aan deze zorg alleen maar toenemen, schatten betrokkenen in. Toch wordt er niet gedacht aan extra bedden.

Appje voor medicijnen

Techniek zou een oplossing kunnen zijn. Bijvoorbeeld ondersteuning via beeldzorg voor de mensen thuis. Of een appje voor ouderen, zodra ze hun medicijn moeten innemen. Het gaat volgens Thea Terlouw van Buurtzorgpension Nederland om het goed inzetten en ontwikkelen van die techniek. Terlouw: "Dus nee, ik geloof niet in extra bedden. Wel in goede techniek, zodat mensen op een prettige en verantwoorde manier thuis kunnen herstellen en leven."

Verpleegkundige Linda: Het pension geeft mensen ruimte te herstellen, want het ziekenhuis moet je uit. Of je nu kunt lopen of niet.' (foto: Omroep Zeeland)

Het verblijf in een buurtzorgpension wordt grotendeels vergoed door de verzekeraar, mits er een indicatie is. Het verblijf kost gasten zelf dan nog vijftien euro per dag.

Elf dagen

De gemiddelde verblijfsduur van de gasten in Vlissingen is elf dagen. Het verschil met Zierikzee (veertien dagen) komt omdat er in Vlissingen meer post-operatie patiënten liggen. Bijvoorbeeld patiënten die nieuwe heup of knie hebben gekregen. Ze zijn er gemiddeld korter dan de mensen in Zierikzee die vaak langere tijd nodig hebben om te herstellen, vanwege een langdurige ziekte bijvoorbeeld.

Zes pensions

Het eerste buurtzorgpension opende in 2012 in Zierikzee. In 2018 waren er behalve in Zierikzee ook pensions in Spijkenisse, Utrecht, Rotterdam, Zoetermeer en dus Vlissingen. Er zijn plannen om op meer plekken in Nederland een buurtzorgpension te openen.