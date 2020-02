Drugspanden in Terneuzen en Middelburg voorlopig op slot

Op raam geplakte aankondiging van sluiting drugspand in Middelburg (foto: HV Zeeland)

Een drugspand in Terneuzen is voor een half jaar gesloten. In de woning aan de Beatrixstraat werd in september vorig jaar 90 gram softdrugs ontdekt. Ook lagen er verboden wapens, waaronder een balletjespistool.

In dezelfde maand werd in een woning aan de Robijn in Middelburg eenzelfde hoeveelheid harddrugs aangetroffen. Ook bleken er verboden wapens in de woning aanwezig, waaronder een balletjespistool. Deze woning is voor drie maanden op slot gegaan.

Sluiting moet drugshandel ontmoedigen

Om drugshandel te ontmoedigen, sluiten burgemeesters een woning voor een paar maanden. Het doel is om misstanden aan te pakken en de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen. Bijkomend voordeel is dat de sluiting ook werkt tegen ontstaan brandgevaar dat door illegale kwekerijen wordt veroorzaakt.