Dertig jaar Omroep Zeeland begint met een gedicht

Met het ophangen van het gedicht aan de gevel van het gebouw wordt het startsein gegeven voor het jubileumjaar van Omroep Zeeland die in 1990 begon met uitzenden.

Hier bij ons Hier bij ons is er altijd de wind

die het water doet schuimen

en de hemel wil ruimen

totdat hij geen wolkje meer vindt Hier bij ons is de verte dichtbij

lijkt de afstand vergeten

wordt er niets afgemeten

hier bij ons is de ruimte nog vrij Hier bij ons let men niet op verstand

ieder kind van de polder

heeft de kop vol met kolder

hier bij ons leeft men net op de rand Eric van Laere

Omroep Zeeland is sinds de oprichting de regionale, publieke omroep voor én van Zeeland. Dagelijks weten heel veel Zeeuwen de omroep te vinden via de radio, televisie, de website, de app en onze socialmediakanalen. Schoonen nam van de gelegenheid gebruik door alle kijkers en luisteraars van Omroep Zeeland te bedanken voor het feit dat zij de omroep altijd zijn blijven volgen. Dat is volgens haar van groot belang want "het voortbestaan van de omroep is niet vanzelfsprekend", aldus Schoonen.

Dertig jaar Omroep Zeeland wordt het hele jaar gevierd. De omroep blikt terug en kijkt vooruit, zet Zeeuwen in het zonnetje en deelt cadeaus uit, want wie jarig is, trakteert! Ga voor een overzicht van alle activiteiten naar omroepzeeland.nl/30jaar.

Lees ook: