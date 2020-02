Dit moet je doen als je (denkt dat je) het coronavirus hebt

De kans dat je de normale griep te pakken hebt, is groter. Maar stel, je bent toch besmet geraakt of denkt dat je misschien besmet bent geraakt. Wat moet je dan doen?

Onderzoek in een laboratorium naar het coronvirus (foto: ANP)

Bel je huisarts

Ga niet langs, je wilt geen andere mensen besmetten. De huisarts schat op afstand in hoe ernstig je klachten zijn. "Alleen verkouden zijn is niet genoeg", zegt arts infectieziekten Hetty Koppenaal bij de GGD Zeeland. "Je moet het ook benauwd hebben of koortsklachten hebben."

Als een huisarts corona vermoedt, moet je meteen in thuisisolatie en komt er iemand van de GGD Zeeland langs om een monster af te nemen. "Eén in je neus en één in je keel", vertelt Koppenaal. Dat monster wordt vervolgens naar een laboratorium in Nederland gebracht en binnen 24 uur heb je de uitslag.

In Zeeland zijn volgens Koppenaal nog geen monsters afgenomen. "In heel Nederland ongeveer vijftig, allemaal negatief." Als de test wel positief is, moet je in isolatie blijven. De GGD bepaalt of dat thuis kan, anders moet de gemeente een andere locatie voor je zoeken.

In quarantaine in het ziekenhuis

Mocht je écht zo ziek worden dat je niet meer thuis kan blijven, dan kan je terecht in een isolatiekamer van het Adrz in Goes of bij ZorgSaam in Terneuzen. Het Adrz heeft er twintig, ZorgSaam negen.

Woordvoerder Ilona Wielemaker van het ADRZ: "Dat zijn speciale ruimtes met drukverschillen die we standaard hebben, handig voor ieder virus." Bij ZorgSaam is een deel van de kamers dan ook in gebruik. "Bijvoorbeeld door mensen met griep of de MRSA-bacterie - maar die kunnen we vrij maken als dat nodig is", zegt woordvoerder Margaret Lafort van ZorgSaam.

Wie niet op eigen kracht naar het ziekenhuis kan komen, kan door een ambulance worden opgehaald. Lafort: "Het ambulancepersoneel zal zich dan aan een speciaal protocol moeten houden."

'Ik zou niet weten wat we nog meer kunnen doen'

Allebei de ziekenhuizen zijn voorbereid. "Als het zover komt, zijn we zo goed mogelijk voorbereid", zegt deskundige infectiepreventie Machteld Ducrot van het Adrz. "Ik zou niet weten wat we nog meer kunnen doen. "Behalve isolatiekamers krijgen ze van het RIVM bijna dagelijks geüpdatete richtlijnen. Dat verspreiden ze onder het personeel.

Lafort: "We hebben een soort stroomschema ontwikkeld dat medewerkers van het ziekenhuis kunnen volgen. Zodat ze weten wat ze moeten doen als een patiënt binnenkomt via de huisarts of op de spoed."