Goedemorgen! Vooruitblik op schrikkeldag, een terugblik op VSC en een Zeeuws Nijntje

Van VCS rest niet meer dan wat vergeelde krantenberichten (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn maar een paar mensen die nog weten dat Vrouwenpolder vroeger een voetbalclub had, VSC. Pim Duvekot (80) uit Vrouwenpolder is en van de weinige oud-leden die kan vertellen hoe de club uiteindelijk ten onder ging. Vanaf de oprichting in 1950 ging het al slecht en in 1954 werd VSC weer opgeheven. Daarna kwam er nooit meer een voetbalclub in Vrouwenpolder.

De nieuwe Zeeuwse Nijntje (foto: Omroep Zeeland)

De liefhebbers van de 'Zeêwse taele' die ook nog eens van Nijntje houden kunnen hun hart ophalen. Ter gelegenheid van haar 65e verjaardag is er van Het feest van Nijntje door Engel Reinhoudt een Zeeuwse versie gemaakt. Het is de vijfde Zeeuwse versie die hij maakt van een boek van Nijntje en misschien zijn laatste wel. Volgens Reinhoudt is het Zeeuws als dialect op zijn retour. "Daardoor loont het niet de moeite om meer 'Nijntjes' te vertalen."

Oesterput bij Colijnsplaat (foto: Birgit Dreis)

Het weer

Vandaag begint rustig met zonnige perioden. In de loop van de ochtend neemt de bewolking toe, aan het eind van de middag en vanavond valt er ook wat regen. Het wordt vandaag een graad of zes.