'Een voetbalclub op Vrouwenpolder lukt gewoon niet meer'

Als Duvekot het oude veld oploopt, weet hij nog precies hoe alles stond. Het veld bij de Vroondijk in Vrouwenpolder is nog bijna hetzelfde als vroeger, zegt Duvekot. "Voor de wedstrijd kwam het ook nog weleens voor dat we een koeienvlaai moesten opruimen. Zo ging dat in die tijd". Over een kleedkamer beschikte VSC niet en daardoor moesten de spelers omkleden in een bunker tweehonderd meter verderop. "We hadden gewoon niks anders en die bunkers waren ook nog lekker warm ook. Dan werden ze tenminste nog ergens goed voor gebruikt", vertelt Duvekot.

'Geen tijd voor voetbal'

Dat na het seizoen in 1954 de stekker eruit werd getrokken was voor niemand echt een verrassing. Voor sommige wedstrijden kwamen maar zeven spelers opdagen. "Sommige jongens gingen toen bij een boer bieten rooien, want dan konden ze wat bijverdienen. Ze hadden dus geen tijd meer om te voetballen en toen hield het voor de club op een gegeven moment ook op", stelt Duvekot.

Alleen nog een Dikke Buukenclub

Sindsdien wordt er niet meer op competitief niveau gevoetbald in Vrouwenpolder. In 1968 werd wel de Dikke Buukenclub opgezet, maar zij voetballen voornamelijk voor de gezelligheid. "Hier op Vrouwenpolder is er helemaal niks qua verenigingen en dat vind ik toch wel jammer. Als je nu zou willen aansluiten bij de KNVB moet je een bepaald aantal leden hebben. Op Vrouwenpolder lukt dat gewoon niet", zegt Duvekot.