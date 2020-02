Van de Ven heeft goede herinneringen aan GP in Engeland

Van de Ven op het podium tijdens een Grand Prix - archieffoto (foto: Orange Pictures)

Aan Engeland heeft Van de Ven goede herinneringen. "In 2015 eindigde ik daar voor het eerst op het podium, ik werd toen derde", zegt Van de Ven. "Het is een mooie baan." Van de Ven heeft een goede voorbereiding achter de rug. Dit seizoen rijdt ze voor het Italiaanse Ghidinelli Yamaha Racing team.

"Het is meer relaxed nu voor ons. Zij zorgen ervoor dat de motoren schoon zijn en klaar voor de wedstrijd. Ik hoef alleen maar mijn crosskleren mee te nemen. Dat is wel nieuw voor me", vertelt Van de Ven. "De focus kan nu meer op het presteren in plaats van de zaken daar omheen."

Afstellen motor

Afgelopen periode was Van de Ven in Italië om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe seizoen. "We hebben veel aan de vering en aan de motor gewerkt. Ik heb ook al op mijn wedstrijdmotor gereden en dat ging allemaal goed."

Wedstrijdkalender WK motorcross vrouwen

29 feb.-2 maart GP Groot Brittannië (Matterley Basin) 7-8 maart GP Nederland (Valkenswaard) 18-19 april GP Spanje (Xanadu-Arroyomolinos) 16-17 mei GP Italië (Maggiora) 5-6 september GP Turkije (Afyonkarahisar) 19-20 september GP Italië (Imola)

Van wie Van de Ven de meeste concurrentie kan verwachten, weet ze niet. "Na de eerste wedstrijd kan ik daar meer over zeggen." Aan de start staat in ieder geval de huidig wereldkampioen Courtney Duncan, terwijl ook Kiara Fontanesi weer zal rijden. De vijfvoudig wereldkampioene deed vorig jaar niet mee omdat ze zwanger was. "Maar er zijn ook veel nieuwe meiden en die zijn ook aardig talentvol. Na dit weekend zullen we zien hoe iedereen er voor staat. Ik heb er in ieder geval veel zin in."