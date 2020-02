GOES opnieuw aan tafel met trainer Michel Leonhart

Michel Leonhart (foto: Omroep Zeeland)

Daan Eikenhout, de huidige trainer van GOES, beschikt niet over het vereiste diploma om een club in de Derde Divisie te mogen trainen. De club is door de KNVB in staat van beschuldiging gesteld en hangt een straf boven het hoofd van twee winstpunten in mindering en een geldboete. De tuchtcommissie van de KNVB heeft de zaak in behandeling.

Leonhart (53) beschikt wel over het vereiste diploma om een club in de Derde Divisie te mogen trainen. Hij is ook actief bij Oostburg, maar de verwachting is dat hij beide clubs kan combineren. Oostburg komt uit in de 4e klasse van het zondagvoetbal.

Eis

Afgelopen weekend werd bekend dat Leonhart kandidaat is om het seizoen bij GOES af te maken. Dat wordt nu door GOES ook bevestigd. "Wij willen zo snel mogelijk aan de eis van de KNVB voldoen", zegt Vette.

Wat de mogelijke komst van Leonhart voor Daan Eikenhout betekent, is nog niet duidelijk. "Ik kan er verder niks over zeggen. We gaan eerst weer met Michel in gesprek", aldus Vette.

