Erwin Franse en Sven Mbikulu terug in selectie Hoek

Erwin Franse zet Hoek op 1-0 tegen DOVO (foto: P. Maljaars)

Constansia is ziek en heeft de hele week niet getraind. Steven Smulder ontbreekt door een schorsing. Hij kreeg tegen Sparta Nijkerk zijn vijfde gele kaart.

Erwin Franse en Sven Mbikulu (beiden liesbessure) zijn na lange tijd weer inzetbaar. "Ik zie het als een beloning voor een zware revalidatie", zegt trainer Lieven Gevaert.

Verbeteren

Gevaert is met Hoek in gesprek om zijn contract te verlengen. "Ik heb deze week met Nico Boussen en Art van der Staal rond te tafel gezeten", vertelt Gevaert. "Het was een vruchtbaar gesprek," volgens de Belgische trainer, die aan zijn eerste seizoen bezig is.

Gevaert heeft nog een paar wensen op zijn lijstje staan. "Dat gaat om het verbeteren van de faciliteiten bij de club. Dan kun je denken aan een revalidatieruimte voor spelers en een monitoringssysteem om de prestaties van de spelers bij te houden". Volgens Gevaert wil de club op dat vlak stappen maken.

Schalkwijk

Deze week werd bekend dat Steve Schalkwijk de overstap maakt van GOES naar Hoek. "Ik heb veel beelden van hem bekeken en ben blij met zijn komst. Het is een unieke kans om de topschutter van de Derde Divisie naar Hoek te halen."

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 20-46 10. Ajax 20-28 2. ODIN'59 20-41 11. Jong Almere City 21-28 3. DVS'33 21-39 12. SteDoCo 20-27 4. Harkemase Boys 21-39 13. Ter Leede 21-24 5. FC Lisse 21-35 14. VVSB 20-22 6. Barendrecht 21-34 15. DOVO 21-19 7. Hoek 21-33 16. ONS Sneek 21-11 8. Excelsior'31 21-30 17. VVOG 21-10 9. GOES 21-30

Tegenstander Ter Leede staat op de ranglijst op de dertiende plaats. Afgelopen weekend verloor de ploeg uit Sassenheim met 3-0 van GOES. "Die wedstrijd was niet representatief, want na een halve minuut stonden ze al met 1-0 achter. Ter Leede is juist heel goed in de omschakeling."

Eerder dit seizoen verloor Hoek met 3-2 van Ter Leede.