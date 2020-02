Gehandicaptenorganisatie 's Heeren Loo niet langer onder verscherpt toezicht

's Heeren Loo (foto: ANP)

Het noodlijdende Arduin fuseerde vorig jaar met 's Heeren Loo. Daarna zijn dringende maatregelen getroffen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De belangrijkste zaken die worden aangepakt: huisvesting, scholing van medewerkers en afspraken over zorg beter vastleggen.

Directeur Roland Stavorinus van 's Heeren Loo Zeeland is blij met het opheffen van het verscherpt toezicht, maar volgens hem kan de vlag nog niet uit. "Het was best pittig de afgelopen maanden. Op sommige plekken loopt het nog niet goed en de komende periode gaan we met een aantal activiteiten hard aan de slag."

Vast personeel

De vacatures zijn nu veelal ingevuld met uitzendkrachten. Hoe goed dat personeel volgens de directeur ook is, er is vooral behoefte aan vast personeel. "We kijken momenteel vooral naar leerlingen en overige, gekwalificeerde medewerkers. We hebben behoefte aan nieuwe jonge mensen die er zijn voor onze cliënten."

Arduin fuseerde vorig jaar met 's Heeren Loo (foto: Omroep Zeeland)

In de afgelopen maanden bezocht de inspectie locaties in Middelburg (twee), Vlissingen en de locatie in Borsele. Daaruit bleek dat 's Heeren Loo op de goede weg is en het herstel zelfstandig kan voorzetten. Daarop werd het toezicht afgeschaald.

Daarom geen vlag, geen taart en geen feeststemming. "Gepaste trots", noemt Stavorinus het. En een drive om verder te verbeteren: "Wij hebben het deels laten zien. Al hoop ik dat het verscherpte toezicht eens maar nooit weer was, maar dat kan ik niet uitsluiten. De intentie is dat we het met elkaar gaan rooien en dat cliënten een goed leven hebben en medewerkers mooi werk."

