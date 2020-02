GOES mist Dekker en Tawfik in Sneek

GOES-verdediger Jop Dekker aan de bal tegen ODIN'59 (foto: Ron Amperse)

De voorbereiding was verre van ideaal. "Door het slechte weer hebben we maandag niet getraind en dinsdag en donderdag maar voor 75 procent", zegt Daan Eikenhout, die op de bank zit bij GOES zolang de tuchtcommissie van de KNVB nog geen uitspraak heeft gedaan.

GOES is door de voetbalbond in staat van beschuldiging gesteld (twee winstpunten in mindering en geldboete) omdat Eikenhout niet over het vereiste diploma beschikt. "Ik heb nog steeds niks gehoord", zo laat de trainer weten. "We zitten te wachten op de uitspraak van de KNVB zodat er duidelijkheid komt".

Vorige week donderdag sprak GOES met Michel Leonhart uit Axel, die kandidaat is om het trainersprobleem op te lossen. Begin volgende week staat een vervolggesprek gepland.

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 20-46 10. Ajax 20-28 2. ODIN'59 20-41 11. Jong Almere City 21-28 3. DVS'33 21-39 12. SteDoCo 20-27 4. Harkemase Boys 21-39 13. Ter Leede 21-24 5. FC Lisse 21-35 14. VVSB 20-22 6. Barendrecht 21-34 15. DOVO 21-19 7. Hoek 21-33 16. ONS Sneek 21-11 8. Excelsior'31 21-30 17. VVOG 21-10 9. GOES 21-30

Mart de Kroo keert terug in de wedstrijdselectie van GOES (foto: Orange Pictures)

Deze week werd bekend dat topscorer Steve Schalkwijk naar Hoek vertrekt. Schalkwijk is een van de vijf basisspelers die weggaat bij de club. De anderen zijn: Jarreau Manuhuwa, Daniel Wissel (beiden ASWH), Mart de Kroo (Kloetinge) en Sherief Tawfik (stopt). Aanvoerder Ruben Hollemans blijft wel bij de club. Thomas de Rijke en Renzo Roemeratoe komen over van VC Vlissingen.

Het duel in Sneek telt mee voor de tweede periodetitel. Daarin leidt GOES met elf punten uit vijf duels, samen met Barendrecht.

GOES wil in Sneek de stijgende lijn doortrekken, maar mist wel enkele spelers. Jop Dekker is op vakantie, Sherief Tawfik is niet inzetbaar vanwege prive-omstandigheden en Nazario de Fretes raakte deze week op de training geblesseerd aan zijn enkel. Mart de Kroo (foto) keert na een skivakantie terug in de wedstrijdselectie.

Geen reservekeeper

Net als vorige week tegen Ter Leede zit er geen reservekeeper op de bank. Lorenzo Hoekman (blessure), Merlijn Swennen (vader geworden) en Boris de Mol (geschorst) zijn niet beschikbaar.