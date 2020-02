Politie grijpt opnieuw in na dreigingen met vechtpartijen in appgroep

Politieagent (foto: ANP)

Een ruzie in de groep escaleerde afgelopen woensdag, waarna de politie ingreep. "Daarbij werden bedreigingen, soms zelfs met wapens, niet geschuwd", zo schrijven de Walcherse jeugdagenten Leendert Kraamer en Sjac van Eijzeren op Instagram.

Politieagenten uitschelden

Ook blijkt uit de screenshots die bij dat Instagrambericht geplaatst zijn, dat de jongeren de politieagenten in de chatgroep uitschelden en ziektes als kanker toewensen. Het gaat volgens de politie om zeer jonge deelnemers aan de chatgroep. "We hebben het hier over 11-12-jarige jongeren."

Op socialmedia ben je niet anoniem. Betrokken jongeren hebben bezoek gehad of gaan dat nog krijgen.



Vandaag chatgroep ingegaan waarbij ruzie escaleerden en jongeren elkaar uitdaagden om te gaan vechten. Daarbij worden bedreigingen, soms zelfs met wapens niet geschuwd. We hebben het hier over 11/12 jarige jongeren.



Ouders, blijf meekijken op de telefoon en socialmedia van uw kind. Juist daar hebben de kinderen u ook nodig!



Meerdere van die jonge jongens hebben een politieagent op bezoek gehad of krijgen binnenkort bezoek. "Vertel het dus alvast thuis, dan weten ze dat we komen", schreef de politie eerder in de chatgroep, zoals te zien is op de screenshots. Daarbij waarschuwden de jeugdagenten de deelnemers ook dat het beledigen van een agent in functie een strafbaar feit is.

Oproep aan ouders

De politie roept ook ouders op om in de gaten te houden wat hun kinderen uitspoken op hun telefoons en op social media. "Juist daar hebben de kinderen u ook nodig", zo schrijven de jeugdagenten.

Het is niet de eerste keer dat de jeugdagenten die oproep doen. Diezelfde oproep plaatsten ze eerder naar aanleiding van de vondst van kinderporno op telefoons van jonge kinderen. Ook grepen de jeugdagenten eerder ook al in toen er gedreigd werd met vechtpartijen in een WhatsApp-groep van Walcherse scholieren.

